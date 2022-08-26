Metrobüs yollarının ömrü uzuyor

26 Ağustos 2022 Cuma, 00:00

İstanbul’da toplu ulaşımın can damarı olan metrobüs yolları yenileniyor. Metrobüslerin tonajları nedeniyle sürekli bozulan ve bakım isteyen asfalt yollar, özel reçeteli beton kaplama beyaz yollarla değiştiriliyor. ‘Beyaz Yol’ ile metrobüs hattında 21 yıl boyunca bozulma olmayacak. Her yıl 2 defa yapılan bakım çalışmasına ihtiyaç duyulmayacak.

Metrobüs yolundaki ağır yük etkisi, yoğun kullanım, yüksek lastik sıcaklıkları, egzoz ısısı, duraklardaki frenlemenin getirdiği yıpranma ve hava koşullarının etkisiyle bozulan yollar, metrobüs kullanıcılarının sarsıntılı yolculuğuna sebep oluyordu. Beton yollar ise tüm bu sıkıntıları asgari seviyeye indirerek, İstanbullulara konforlu bir yolculuk sunacak.

İLK ETAPTA YENİBOSNA-CEVİZLİBAĞ

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve İETT ekipleri ‘Beyaz Yol’ için gece-gündüz çalışıyor. 26 Haziran itibarıyla Cevizlibağ-Yenibosna Hattı’nda başlayan çalışmaların, eylül ayında bitmesi hedefleniyor. Özel reçeteli beton kaplama olarak nitelendirilen yol çalışmasında, betonun içinde farklı maddeler mevcut. Bu maddeler betonu akışkanlıktan kurtarıp, daha katı ve düz bir yüzey almasını sağlıyor. Bu sayede metrobüslerin ağır tonajlı olması nedeniyle yolun çökmesi engellendiği gibi, frenleme nedeniyle aşınmasının da önüne geçilecek.

D-100’Ü 4 KERE ASFALTLAYACAK KADAR TASARRUF

Metrobüs yollarının asfalt olması masrafları da artırıyor. Asfalt yollara yılda 2 kere bakım ve yenileme çalışması gerekiyor. Oysa ‘Beyaz Yol’ uygulaması ile beton yolların 21 yıl kullanım ömrü var. Belediye bu uygulama ile metrobüs yoluna asfalt dökmenin önüne geçerek büyük bir tasarruf sağlayacak. Öyle ki, 20 yıl içinde hedeflenen tasarruf ile İstanbul’un en büyük ana arteri olan D-100 Karayolu, -Büyükçekmece Mimar Sinan’dan Tuzla-İzmit sınırına kadar- yaklaşık 4 sefer asfalt kaplaması ile yenilenebilecek. Tasarruf edilecek paranın önemini anlayabilmek adına; D-100’ün asfalt yenilemesinin 10-12 yılda bir kere yapıldığını unutmamak gerek.

“KAMU KAYNAKLARINI EN ETKİN ŞEKİLDE KULANIYORUZ”

‘Beyaz Yol’ uygulamasına geçerken çok heyecanlı olduklarını vurgulayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, çalışmayla ilgili şu bilgileri veriyor: “Bu yöntem, özellikle Avrupa ve Amerika’da daha çok tercih ediliyor. Türkiye’de kullanımı çok az. Biz de metrobüse özel reçeteli beton kaplamayı dökebilmek için önce buna uygun özel bir makine yaptırdık. Bunun özelliği dar alana beton dökebiliyor olması. Bu sayede yol kenarındaki aydınlatma direkleri ve korkulukların kaldırılmasına gerek kalmadı. Mevcut asfalt yolu kaldırıyoruz. Onun yerine Türkiye’de ilk defa kullanılan ‘Beton Finişeri’ isimli yol kaplama makinasıyla özel reçeteli betondan oluşan Beyaz Yol’u döşüyoruz. Düşünebiliyor musunuz; bir tarafta yılda 2 kere yenileme isteyen asfalt, bir yanda 21 yıl ömrü olan Beyaz Yol. Bu, tam anlamıyla kamu kaynaklarını etkin kullanmak demek.”

ARAÇLAR DAHA AZ YAKIYOR

Arif Gürkan Alpay, yapılan bu uygulama ile sadece asfalt masraflarından değil, aynı zamanda otobüslerden de tasarruf sağlandığını anlattı. Alpay, “Bozuk yolda seyir yapan metrobüsler arızalara neden oluyor. Bu durum metrobüs bakım masraflarını artırıyor. Ayrıca, yine bozuk yollarda metrobüsler daha fazla akaryakıt harcıyor. İsveç Uppsala’nın kuzeyinde bulunan hem beton hem de asfalt yol ile kaplanmış E4 çevreyolunda, 60 tonluk bir kamyon üzerinde yakıt tüketim testleri yapılmış. Beton Yol üzerinde hareket eden 60 tonluk kamyonun, asfalt yola nazaran yüzde 6,7 daha az yaktığı saptanmış. Tüm bu hesaplamaları dahil ettiğinizde; kamu parasının en verimli şekilde kullanıldığı görülecek” dedi.

Pilot bölge olarak Cevizlibağ-Yenibosna Metrobüs Hattı’nı seçtiklerini vurgulayan Arif Gürkan Alpay, ilerleyen dönemde tüm metrobüs hatlarını Beyaz Yol ile kaplayacaklarını duyurdu. Alpay, çalışma esnasında seferlerin aksamaması için beton kaplamanın geceleri döküldüğünü belirtti.