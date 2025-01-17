Metrobüste bir taciz vakası daha: Kadınlara bakıp mastürbasyon yaptı

Yayınlanma: 17.01.2025 - 13:39

Güncelleme: 17.01.2025 - 13:58

İstanbul'da metrobüste mide bulandıran bir taciz vakası daha yaşandı.

Seyir halindeki metrobüste yolculuk yapan bir erkek, kadın yolculara bakarak mastürbasyon yaptı. O anlar kadın yolcu tarafından kayda alındı.

YAKALANDI, SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Mastürbasyon yapan erkek, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelinin ilk ifadesinde “Sarhoştum hatırlamıyordum” dediği öğrenildi.