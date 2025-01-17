Metrobüste bir taciz vakası daha: Kadınlara bakıp mastürbasyon yaptı
İstanbul'da yeni bir taciz vakası yaşandı. Metrobüste yolculuk yapan bir erkek, kadın yolculara bakarak mastürbasyon yaptı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
İstanbul'da metrobüste mide bulandıran bir taciz vakası daha yaşandı.
Seyir halindeki metrobüste yolculuk yapan bir erkek, kadın yolculara bakarak mastürbasyon yaptı. O anlar kadın yolcu tarafından kayda alındı.
YAKALANDI, SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
Mastürbasyon yapan erkek, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Şüphelinin ilk ifadesinde “Sarhoştum hatırlamıyordum” dediği öğrenildi.
Etiketler: #mastürbasyon #Metrobüs
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