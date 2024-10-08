Okul önündeki parkta 'mastürbasyon' yaparken yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Maltepe Ortaokulu karşındaki bir parkta öğrencilere bakarak 'mastürbasyon' yaptığı iddia edilen şüpheli çevredeki yurttaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. O anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Okul önündeki parkta 'mastürbasyon' yaparken yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 08:43

Olay, dün öğlen saatlerinde Çankaya ilçesi Maltepe Turgut Reis Caddesi Maltepe Ortaokulu karşısındaki parkta meydana geldi.

İddialara göre E.A. adındaki kişi, öğrencilere bakarak 'mastürbasyon' yaparken görüldü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine şüpheli, yurttaşlar tarafından yakalanarak, polise haber verildi.

Kısa süre sonra şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. O anlar ise çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Etiketler: #Ankara #öğrenci #çocuğa taciz #mastürbasyon

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