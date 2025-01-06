Evleri gözetleyip 'mastürbasyon' yapan komşu yakalandı: Cinsel saldırıdan suç kaydı olduğu ortaya çıktı

İzmir’in Menemen ilçesinde komşusunun evini gözetleyip, penceresinden içeri bakarak mastürbasyon yapan komşu, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlının daha önce de cinsel saldırı suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Evleri gözetleyip 'mastürbasyon' yapan komşu yakalandı: Cinsel saldırıdan suç kaydı olduğu ortaya çıktı
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 15:47

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, komşusuna karşı penceresinde mastürbasyon yapan kişi ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede şüpheliyi yakalayan ekipler, olayı gerçekleştiren şahsın aynı zamanda evli olan D.Ç. (43) olduğunu belirledi. D.Ç, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

CİNSEL SALDIRIDAN SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan D.Ç.’nin komşusunun evini gözetleyerek uygunsuz hareketler yaptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde D.Ç.’nin sokakta yürüdüğü esnada eve baktığı, daha sonra evin önüne gelip pencereden içeri bakarak uygunsuz hareketler yaptığı anlar yer aldı.

Öte yandan, şüphelinin daha önce cinsel saldırı da olmak üzere 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.


Etiketler: #İzmir #komşu #mastürbasyon

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