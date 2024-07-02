İstanbul'da çocuk parkında akılalmaz olay: Kadına bakarak mastürbasyon yapan şahsa meydan dayağı

İstanbul Bahçelievler'de parktaki kadına bakarak mastürbasyon yapan şüpheliyi mahalleli darbetti. O anlar kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 14:11
İstanbul'da çocuk parkında akılalmaz olay: Kadına bakarak mastürbasyon yapan şahsa meydan dayağı
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Olay, dün gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi.

İddiaya göre, bir kadın çocuğu parkta oynarken kendisi de bankta oturarak çocuğunu izledi. O sırada kadının arkasına geçen bir kişi yerde çimlere uzanarak mastürbasyon yapmaya başladı.

Şüphelinin kadına bakarak mastürbasyon yaptığını gören mahalleli, önce telefonla şüpheliyi kaydetti. Parktaki kadının gitmesinin ardından mahalleli şüphelinin yanına gittiler. Ardından gençler tarafından tekme tokat darbedilen şüpheli koşarak olay yerinden ayrıldı. O anlar kameraya yansıdı.

KENDİSİNİ UYARAN GENÇLERE 'KARIŞMAYIN' DEDİ

Şüpheliyi darbeden gençlerden Hasan Hüseyin, “Biz burada çalıştığımız işyerinde temizlik yapıyorduk, kadın bankta otururken adam sapıkça hareketler yaptı. Bizde adamı o şekilde görünce dayanamadık çıktık, adamı dövdük kadında gitti. Adamı uyardık, 'Sen ne yapıyorsun' dedik, adamda bize, 'Karışmayın' dedi" diye konuştu.


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