Metrobüste kör bırakan maske uyarısı: Sanık hakkında zorla getirme kararı

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 13:44

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 13:54

İstanbul'un Avcılar ilçesinde metrobüste maske takması konusunda uyaran güvenlik görevlisine yumruk atan Ömer Senem'in yargılandığı davada, duruşmaları takip etmeyen sanığın zorla getirilmesine karar verildi.

ALDIĞI DARBE NEDENİYLE BİR GÖZÜ GÖRMÜYOR

Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Şükrü Turan ve avukatı katıldı. Turan'ın avukatı, Adli Tıp raporunda uzuv kaybı olduğunun belirtildiğini vurguladı.

Duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlarda, güvenlik görevlisi Şükrü Turan'ın aldığı darbe nedeniyle sol gözünün işlevini yitirdiğinin belirlendiği açıklandı.

Raporda, yaralanmanın kişinin hayatını tehlikeye sokmadığı, ancak hafif nitelikte de olmadığı bildirildi. Yapılan muayenede sol gözün işlevini yitirdiği, yüzde sabit iz kaldığı da belirtildi.

Mahkeme, Adli Tıp'tan raporun fiziken gelmesinin beklenilmesine, duruşmaları takip etmeyen sanığın zorla getirilmesine karar verdi.

"KASTEN YARALAMA" SUÇUNDAN YARGILANIYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 25 Haziran 2021'de Şükrü Turan'ın Beylikdüzü-Mecidiköy hattında giden metrobüse bindiği anlatıldı. Şirinevler'e giden özel güvenlik görevlisi Turan'ın, şüpheli Ömer Senem'i maskesiz görmesi üzerine uyarıda bulunduğu, taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi. Şüpheli Senem'in, Turan'a yumruk attığı belirtilen iddianamede, "Kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.