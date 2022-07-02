İstanbul'da metrobüste yangın!

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Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

DHA
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:07

Haliç Köprüsü'nde Şişli yönüne giden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle metrobüsten yoğun duman yükseldi.

Yolcular tahliye edilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Haliç Metrobüs Yangın

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