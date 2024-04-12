Metroda iki kadının kavgası 'tokatla' bitti: 'Bırakın dalsınlar birbirlerine' sözü pes dedirtti!

Ümraniye metrosunda iki kadının kavga ettiği ve birinin diğerine 'tokat' attığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 14:28
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9 günlük Şeker Bayramı tatilinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması çok fazla yoğunluğa neden oldu. Kalabalık, yurttaşları da 'gerdi.'

Ümraniye metrosunda iki kadının kavgası kameralara yansıdı.

TOKAT ATTI, HAKARET ETTİ

Yer kapma nedeniyle çıktığı düşünülen tartışma 'tokat' ile son buldu. Görüntülerde bir kadının diğerine tokat attığı ve hakaret ettiği görüldü.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.


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