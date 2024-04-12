Metroda iki kadının kavgası 'tokatla' bitti: 'Bırakın dalsınlar birbirlerine' sözü pes dedirtti!
Ümraniye metrosunda iki kadının kavga ettiği ve birinin diğerine 'tokat' attığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
9 günlük Şeker Bayramı tatilinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması çok fazla yoğunluğa neden oldu. Kalabalık, yurttaşları da 'gerdi.'
Ümraniye metrosunda iki kadının kavgası kameralara yansıdı.
TOKAT ATTI, HAKARET ETTİ
Yer kapma nedeniyle çıktığı düşünülen tartışma 'tokat' ile son buldu. Görüntülerde bir kadının diğerine tokat attığı ve hakaret ettiği görüldü.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hülya Avşar'dan 'golf' paylaşımı
- O komiser hakkında karar verildi!
- Akşener'e bir 'rica' da Erdoğan'dan!
- Malatya'da korkutan deprem!
- İBB'deki koltuk sayıları belli oldu
- Özgür Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı
- En kötü çift olan 4 burç
- 'Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar'
- Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu!
- Büyük savaşın provasını Kıbrıs'ta yaptılar!