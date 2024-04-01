Saraçhane’de kutlamalar! Metro seferleri uzatıldı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 01:28

Güncelleme: 01.04.2024 - 01:28

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 kez başkanlığını ilan etmesi üzerine binlerce yurttaş Saraçhane'ye akın ederek seçim başarısını kutladı.

Kutlamaya katılan yurttaşların mağdur olmaması için de M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ve T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattımında seferler 02.00’ye kadar uzatıldı.