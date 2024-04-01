Saraçhane’de kutlamalar! Metro seferleri uzatıldı

Ekrem İmamoğlu'nun 3 kez İBB Başkanlığı'nı kazanması üzerine binlerce yurttaş Saraçhane'ye akın ederek seçim başarısını kutladı. Kutlamaya katılan yurttaşların mağdur olmaması için metro seferlerinin saatlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 01:28
Saraçhane’de kutlamalar! Metro seferleri uzatıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 kez başkanlığını ilan etmesi üzerine binlerce yurttaş Saraçhane'ye akın ederek seçim başarısını kutladı.

Kutlamaya katılan yurttaşların mağdur olmaması için de M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ve T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattımında seferler 02.00’ye kadar uzatıldı.


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