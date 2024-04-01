Saraçhane’de kutlamalar! Metro seferleri uzatıldı
Ekrem İmamoğlu'nun 3 kez İBB Başkanlığı'nı kazanması üzerine binlerce yurttaş Saraçhane'ye akın ederek seçim başarısını kutladı. Kutlamaya katılan yurttaşların mağdur olmaması için metro seferlerinin saatlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 kez başkanlığını ilan etmesi üzerine binlerce yurttaş Saraçhane'ye akın ederek seçim başarısını kutladı.
Kutlamaya katılan yurttaşların mağdur olmaması için de M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ve T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattımında seferler 02.00’ye kadar uzatıldı.
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