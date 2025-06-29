Metrolar kapalı, etkinlikler yasak: Onur Yürüyüşü öncesi Taksim'de polis ablukası!

Bu yılki temasını "Yaşamda ısrar" olarak duyuran İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası komitesi, sosyal medya hesabından konum belirtmeden çağrı yapmıştı.

23. İstanbul Onur Yürüyüşü kapsamında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na çıkan bütün sokakları bariyerlerle kapattı.





TAKSİM ABLUKAYA ALINDI

İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar polis ve barikatlarla ablukaya alındı. Polis, Taksim'e ve caddeye girişleri kısıtladı.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası tarafından sosyal medya hesabından 'Onur yürüyüşlerine katılacak yabancı katılımcılar için önemli uyarı' başlığıyla yapılan açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası herkesin barışçıl toplanma ve gösteri yürüyüşüne katılma hakkını tanır. Ancak son yıllarda, Onur Yürüyüşlerine katılan yabancıların—ikamet izniyle Türkiye'de bulunan kişiler, mülteciler ve turistler dahil—sınır dışı edilme ve idari gözetim altına alınma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Bu tür işlemler, Onur Yürüyüşlerine yönelik sistematik baskılar çerçevesinde gelişmektedir. Ne yazık ki, yürüyüşe katılmak bile yabancılar için "kamu düzenini tehdit" gerekçesiyle işlem yapılmasına yol açmaktadır.

Eğer T.C. vatandaşı değilseniz, bu yürüyüşe katılmadan önce bu riskleri dikkatle değerlendirmenizi önemle tavsiye ederiz. Atacağınız her adımda haklarınız olduğu kadar, içinde bulunduğunuz statülerin de etkilenebileceğini unutmayın. Risklere rağmen katılım sizin kararınızdır, ancak kararınızı verirken güvende kalmanızı ve olası sonuçlara hazırlıklı olmanızı önemsiyoruz. Gerekli durumlarda bizimle iletişime geçebilirsiniz."

Açıklama Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça ve İngilizce yapıldı.

HER TÜRLÜ ETKİNLİK YASAK

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçede gece 00.01’den itibaren 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını, Taksim Meydanı, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi ve İstiklal Caddesi’nin Tünel Meydanı’na kadar yaya ve araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Beyoğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden toplanma çağrıları yapıldığını belirterek, şöyle denildi:

”Bazı sosyal medya hesapları üzerinden: 29.06.2025 günü içerisinde toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır. Bahse konu yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu’nun 32 (ç) maddesine istinaden: Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 29.06.2025 günü saat 00.01 itibari ile 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır.

Alınacak tedbirler kapsamında, Taksim Meydan Cumhuriyet Anıtı’nın bariyerlerle kapatılması, Taksim Meydan, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi’nin ve İstiklal Caddesi’nin Tünel Meydanı’na kadar bariyerleme sureti ile bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına, aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir.”

METROLAR KAPALI

Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle şu istasyonların işletmeye kapatılacağı ifade edildi:

M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı: Taksim ve Şişhane istasyonları

M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı: Fulya ve Yıldız istasyonları (Seferler Mecidiyeköy–Mahmutbey arasında devam edecek.)

F1 Taksim–Kabataş Füniküler hattındatüm hat işletmeye kapalı olacak.

Metro İstanbul, M2 hattında trenlerin Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmaksızın seferlerine devam edeceğini, M7 hattında ise Yıldız ve Fulya durakları hariç işletmenin süreceğini bildirdi.

VALİ GÜL'DEN "AİLE YAPISI" MESAJLI AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eyleme ilişkin şunları kaydetti:

"Toplumun huzurunu, aile yapısını ve ahlaki değerlerini hedef alan bu çağrılara izin verilmemiştir. Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek, ilgili birimlerce gereği yapılacaktır."