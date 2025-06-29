Metrolar kapalı, etkinlikler yasak: Onur Yürüyüşü öncesi Taksim'de polis ablukası!

Bu yılki temasını "Yaşamda ısrar" olarak duyuran
İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası komitesi, sosyal medya hesabından konum
belirtmeden çağrı yapmıştı.
23. İstanbul Onur Yürüyüşü kapsamında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na çıkan bütün sokakları bariyerlerle kapattı.
TAKSİM ABLUKAYA ALINDI
İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar polis ve barikatlarla ablukaya alındı. Polis, Taksim'e ve caddeye girişleri kısıtladı.
İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası tarafından sosyal medya
hesabından 'Onur yürüyüşlerine katılacak yabancı katılımcılar için önemli
uyarı' başlığıyla yapılan açıklamada şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası herkesin barışçıl
toplanma ve gösteri yürüyüşüne katılma hakkını tanır. Ancak son yıllarda, Onur
Yürüyüşlerine katılan yabancıların—ikamet izniyle Türkiye'de bulunan kişiler,
mülteciler ve turistler dahil—sınır dışı edilme ve idari gözetim altına alınma
riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.
Bu tür işlemler, Onur Yürüyüşlerine yönelik sistematik
baskılar çerçevesinde gelişmektedir. Ne yazık ki, yürüyüşe katılmak bile
yabancılar için "kamu düzenini tehdit" gerekçesiyle işlem yapılmasına
yol açmaktadır.
Eğer T.C. vatandaşı değilseniz, bu yürüyüşe katılmadan önce
bu riskleri dikkatle değerlendirmenizi önemle tavsiye ederiz. Atacağınız her
adımda haklarınız olduğu kadar, içinde bulunduğunuz statülerin de
etkilenebileceğini unutmayın. Risklere rağmen katılım sizin kararınızdır, ancak
kararınızı verirken güvende kalmanızı ve olası sonuçlara hazırlıklı olmanızı
önemsiyoruz. Gerekli durumlarda bizimle iletişime geçebilirsiniz."
Açıklama Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça ve İngilizce yapıldı.
HER TÜRLÜ ETKİNLİK YASAK
Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçede gece 00.01’den itibaren 24 saat
süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma
eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını, Taksim Meydanı, Gezi Parkı,
Sıraselviler Caddesi ve İstiklal Caddesi’nin Tünel Meydanı’na kadar yaya ve
araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.
Beyoğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bazı sosyal
medya hesapları üzerinden toplanma çağrıları yapıldığını belirterek, şöyle
denildi:
”Bazı sosyal medya hesapları üzerinden: 29.06.2025 günü
içerisinde toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır. Bahse konu yapılmak
istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere
sebebiyet verebileceği değerlendirilerek, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu’nun 32 (ç)
maddesine istinaden: Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda
29.06.2025 günü saat 00.01 itibari ile 24 saat süreyle toplantı ve gösteri
yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler
yasaklanmıştır.
Alınacak tedbirler kapsamında, Taksim Meydan Cumhuriyet Anıtı’nın bariyerlerle kapatılması, Taksim Meydan, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi’nin ve İstiklal Caddesi’nin Tünel Meydanı’na kadar bariyerleme sureti ile bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına, aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir.”
METROLAR KAPALI
Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan
açıklamada, güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle şu istasyonların işletmeye kapatılacağı
ifade edildi:
M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı: Taksim ve Şişhane
istasyonları
M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı: Fulya ve Yıldız
istasyonları (Seferler Mecidiyeköy–Mahmutbey arasında devam edecek.)
F1 Taksim–Kabataş Füniküler hattındatüm hat işletmeye kapalı
olacak.
Metro İstanbul, M2 hattında trenlerin Taksim ve Şişhane
istasyonlarında durmaksızın seferlerine devam edeceğini, M7 hattında ise Yıldız
ve Fulya durakları hariç işletmenin süreceğini bildirdi.
VALİ GÜL'DEN "AİLE YAPISI" MESAJLI AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada eyleme ilişkin şunları kaydetti:
"Toplumun huzurunu, aile yapısını ve ahlaki değerlerini
hedef alan bu çağrılara izin verilmemiştir. Kamu düzenini tehdit eden hiçbir
toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek, ilgili birimlerce gereği
yapılacaktır."