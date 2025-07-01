Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün kapalı olacak metro durakları hakkında bilgi verdi. Peki, Metrolar kapalı mı? Taksim ve İstiklal Caddesi kapatıldı mı? Taksim metrosu ne zaman açılacak?

TAKSİM METROSU KAPALI MI?

İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre, ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapalı olacak. Araçlar Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecek.

TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ İÇİN KARAR

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarından toplanma çağrıları yapıldığı bildirilerek, bahse konu yapılmak istenen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek, Kaymakamlık idaresinde bulunan tüm açık alanlarda 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklandı.

''Alınacak tedbirler kapsamında Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle kapatılmasına, Taksim Meydan, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı'na kadar bariyerleme suretiyle bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılmasına, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına, aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir."