24 Mayıs 2022 Salı, 16:17

Torbalı’da “2. Metropolis Tiyatro Festivali” başlıyor. Torbalı Belediyesi’nin hazırlıklarını tamamladığı festivali, 25-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl Torbalı Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Tiyatro Festivali, 4 gün sürecek. Çocuk ve yetişkin oyunlarının yanı sıra tek kişilik gösterilerin de sahneleneceği festival boyunca, usta tiyatrocuların katılımıyla söyleşiler de düzenlenecek.

USTA İSİMLER, USTA EKİPLER

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Özbekistan Devlet Çocuk Tiyatrosu, Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kayseri Çelebi Sanat ekibi, Sui Generis Tiyatro ekibi, Balıkesir Altıeylül Kent Sahnesi gibi Türkiye’nin önde gelen ekiplerince hazırlanan oyunların sergileneceği festival, tiyatro ekiplerinin kostümlerle renklendireceği, usta sanatçıların da katılacağı kortejle başlayacak. İlk oyun “Kybele”, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından binlerce yıl önce oyunların sahnelendiği Metropolis Antik Kenti’nin Amfi Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Öte yandan, festivale Salih Kalyon, Zihni Göktay ve Yüksel Ünal gibi usta isimler katılacak.

FESTİVALE DAVET

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, “Tüm İzmir halkının merakla beklediği 2. Metropolis Tiyatro Festivalimiz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Geçtiğimiz yıl birincisini düzenlediğimiz ve Torbalı’ya bir ilki yaşattığımız festival, İzmirlilerin takdirini topladı. Yarın başlayacak olan 2. Metropolis Tiyatro Festivalimizde bu yıl da birbirinden değerli ekiplerimiz ve usta oyuncularımız sahne alacak. Kişisel performansların da olacağı festivalimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.