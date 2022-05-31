MetroPOLL Araştırma son anketi yayımladı: Seçmen siyaset yasağıyla ilgili ne düşünüyor?
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması ve siyasi yasak da getirilmesinin ardından dikkatler İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya çevrildi. MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinde, yurttaşların 51.4'ü siyaset yasağı getirilmesini doğru bulmuyor.
Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını açıklamıştı. Kaftancıoğlu hakkında geçen haftalarda, Yargıtay 3. Dairesi'nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşti, Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi.
Öte yandan gözler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya çevrildi. Davada mütalaasını açıklayan savcı, hapis cezasının yanı sıra İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “siyasi yasak” içeren 53. maddenin de uygulanmasını da istemişti. Davanın Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yarın yapılacak duruşmada karar çıkması bekleniyor.
SEÇMEN SİYASET YASAĞIYLA İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYOR?
Türkiye seçime doğru hızlı adımlarla ilerlerken siyasetçilere 'siyaset yasağı' getirilmesi ise ana gündem maddeleri arasında önemini koruyor. MetroPOLL Araştırma'nın Yöneticisi Özer Sancar'ın son paylaştığı ankete göre, toplumun yarısı siyasetçilere mahkeme kararı ile siyaset yasağı getirilmesini doğru bulmuyor.
YÜZDE 51.4 DOĞRU BULMUYOR
Ankette katılımcılara, "Mahkeme kararıyla bir siyasetçiye siyaset yasağı getirilmesini doğru buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Yurttaşların, 51.4'ü doğru bulmadığını, yüzde 38.2'si ise doğru bulduğunu belirtti.
AKP VE MHP AYRINTISI
"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna göre dağılımda, AKP'ye oy verenlerin 29.6'sı, MHP'ye oy verenlerin ise yüzde 40.7'si "Hayır doğru bulmam" yanıtını verdi.
Toplumun yarısı siyasetçilere mahkeme kararı ile siyaset yasağı getirilmesini doğru bulmuyor. pic.twitter.com/g4SBPHqLVW— Ozer Sencar (@ozersencar1) May 31, 2022
Video Haberler
- Minibüste sıkıştı: Torununu kurtardı kendisi öldü
- Erzurum'da leyleklere 'yıkılmaz' yuva
- Köprüde dev 'Gezi' pankartı
- Pusu kurup öldürdü, ayağını kırınca yakalandı
- 'Ucuza koyun satma' bahanesiyle dolandırıcılık
- Köpeğin yardımına işte böyle yetiştiler
- Para karşılığı tarlasında 'Hint keneviri' yetiştirmiş
- Bulvar üzerindeki ağaçların yanışını film gibi izlediler
- Asker eğlencesinde meşale patladı: 2 yaralı
- Nişanlıydı: 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalınd
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- Merkez Bankası'nın dolar/TL planı
- Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
- O fabrika sökülüyor!
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Bir 'festival' iptali daha
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- 'Kanal İstanbul'da geri adım atıldı'