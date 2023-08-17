Metruk binaya tarihi eser operasyonu: 5 bin sikke ele geçirildi!
Başakşehir'de metruk bir binaya tarihi eser operasyonu düzenlendi. Operasyonda Yunan, Erken Roma, Geç Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait 5 bin 25 adet bronz sikke ele geçirildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet’ suçu kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir metruk binada tarihi eser saklandığına dair bilgi aldı.
Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda binada yapılan aramalarda 5 bin 25 adet Yunan, erken Roma, geç Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebat ve formda bronz sikke, 25 adet Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen metal obje ele geçirildi.
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