Beyoğlu'nda korkutan yangın: 2 katlı metruk bina alev alev yandı!
İstanbul Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya itfaiye ekipleri müdahale etti.
Bülbül Mahallesi Turan Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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