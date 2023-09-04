Beyoğlu'nda korkutan yangın: 2 katlı metruk bina alev alev yandı!

İstanbul Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

DHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 06:51
Beyoğlu'nda korkutan yangın: 2 katlı metruk bina alev alev yandı!
Abone Ol google-news

Bülbül Mahallesi Turan Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Player Alanı
Beyoğlu Yangın

İlgili Haberler

Beyoğlu'nda İSPARK’ta 'ücret' kavgası: Girişte isteyince ortalık karıştı

Beyoğlu'nda İSPARK’ta 'ücret' kavgası: Girişte isteyince ortalık karıştı
Son Dakika: Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

Son Dakika: Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın
Beyoğlu'nda otobüs durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı: 2 yaralı

Beyoğlu'nda otobüs durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı: 2 yaralı

En Çok Okunan Haberler