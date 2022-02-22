MEU İslami İlimler Fakültesi’nin başındaki isim Erdal Baykan’dan skandal sözler

22 Şubat 2022 Salı, 04:00

Mersin Üniversitesi (MEU) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Mersin ve Halep arasında bağ kurmaya çalışarak tepki çekti. Baykan söz konusu paylaşımında, “Suriyeli kardeşlerimizin hafızlık icazet törenine katıldık. Halep’in Şam’ın yurdumuz olduğunu, Mersinimizin -Osmanlı döneminde- Halep’in nahiyesi olduğunu, bugün burada misafir değil ev sahibi olduklarını söyledik. Gün olur harman olur, her şey aslına döner. Bütün kardeşler bir olur, birlik olur. Hamdolsun gönül coğrafyamız uçsuz bucaksız!” ifadelerini kullandı.

HESABINI KİLİTLEDİ

2015 seçimlerinde AKP’den Adana milletvekili aday adayı da olan Prof. Dr. Baykan, tepkiler üzerine yine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Baykan son açıklamasında, “Yapmış olduğum bir paylaşım sanırım sehven farklı bir şekilde yorumlanmakta ve sosyal medyayı meşgul etmektedir. Benim paylaşımımda dile getirilen şey tarihsel bir olguya ve kardeşliğimize vurgu yapmaktır. Tarihimizi yok sayabilir miyiz? Gönül coğrafyamızı yok sayabilir miyiz” dedi.

Baykan, Osmanlı arşivlerinde ve çeşitli bilimsel eserlerde Halep ve Mersin ilişkisine dair veriler yer aldığını iddia etti. Baykan, bir süre sonra sosyal medya hesabını kilitledi.

Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Mersin halkı, Kurtuluş Savaşı yıllarında kısıtlı imkânlarıyla, milli kurtuluş mücadelesini bu ve benzeri emperyalist oyunlara karşı vermiştir. Yaşadığı şehri emperyalist işgal altında bir ülkenin şehrine bağlı olarak gören zihniyet, Mersin’in gençlerine hangi bilinçle eğitim verecektir. Bilim insanı vasfı almış bir dekan bu söylemlerde bulunuyorsa ve başta Mersin Üniversitesi olmak üzere hiçbir resmi kurum tepki göstermiyorsa, halk Mersin’e sahip çıkmalıdır. Bu tür söylemlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.”

"BUGÜNÜN GERÇEKLERİNE UYARLANAMAZ"



Araştırmacı İbrahim Yalçıner konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bilgi tarihsel olarak doğru. Mersin, Adana, Antep belli bir dönem Halep’e bağlıydı. Halep Osmanlı’nın bir eyaletiydi. O dönem için eyalet merkezleri belirlemiş. Halep de o dönemin büyük yerleşim yerlerinden birisi. Fakat modernleşmeyle birlikte bunlar değişiyor. Osmanlı’nın son dönemlerinde Mersin, Adana’ya bağlı. Halep’in eyalet merkezi olması çok eski tarihe dayanıyor ve bugün açısından bir anlam ifade etmez. O zaman Selanik de bizim dememiz lazım. Savaşlardan sonra şimdiki sınırlarımız belirlendi. Tarihi vesikalarda kalmış bir gerçeği bugünün sosyal, siyasal yaşamına uyarlayamayız.”