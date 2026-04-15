Mevcut elebaşı talimat verdi, örgüt harekete geçti: Hizbullah meydanlara indi!

Türkiye’de gerici yapıların sokak eylemlerinde son yıllarda artış yaşanıyor. Yargıtay’ca terör örgütü kabul edilen Hizbuttahrir, özellikle 2025’ten beri “Gazze” gündemiyle hilafetçilik, ümmet ve İsrail’le savaş çığırtkanlığı yaptığı yürüyüş ve gösterilerle bu konuda dikkat çekiyor. Hizbuttahrir’in yanı sıra bu konuda öne çıkan gerici örgütlerin başında ise Hizbullah terör örgütü geliyor.

ÖRGÜTSEL VE FİKİRSEL VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

Hizbullah; 90’lı yıllardaki kanlı terör eylemlerinin ardından 17 Ocak 2000’de düzenlenen “Beykoz Operasyonu”nda kurucu elebaşısı Hüseyin Velioğlu’nun çıkan çatışmada yaşamını yitirmesiyle çözüldü. Örgüt operasyondan sonra propaganda alanını genişletmek için yasallaşma sürecine girdi. Örgüt halihazırda; HÜDA PAR, medrese ağı İttihadululema ve MEB yapılanması Peygamber Sevdalıları Platformu/Vakfı (PSP) üzerinden örgütsel çalışmalarını sürdürürken, “cemaat” kılıfıyla da fikirsel varlığını koruyor.

MEVLİDİNEBİ ETKİNLİKLERİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNULMUŞTU

Örgüt, MEB yapılanması PSP aracılığıyla mart ayında İslamlık elçisinin doğumunun bin 500. yıl dönümü gerekçesiyle 12-26 Nisan tarihleri arasında “Mevlidinebi etkinlikleri” düzenleyeceğini açıklamıştı. Söz konusu açıklamada; 12 Nisan’da Batman’da, 19 Nisan’da Diyarbakır’da ve 26 Nisan’da da İstanbul, Adana ve Van’da mitingler düzenleyeceğini duyurmuştu.

HİZBULLAHÇI İSİMLER SAHNE ALDI

PSP, duyurduğu etkinlik takvimi kapsamında önceki gün Batman’da ilk Mevlidinebi mitingini düzenledi. “Vahdet ve kurtuluş önderimiz hazreti Muhammed” temasıyla düzenlene etkinliğe İttihadululema da destek verdi. Alanda üstünde “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir” (Kelimeitevhid) yazan “tevhid bayrakları” (hilafet bayrağı) dalgalandırıldı. Miting kapsamında İttihadululema’dan birçok isim sahne alırken, Hizbullah’ın yayın organı “İnzar Dergisi”nin yazarlarından Mehmet Göktaş da konuşma yaptı.

‘ALLAH’IN İPİNE SARILIN!’

Mitingdeki konuşmalarda; Filistin ve İran’da süren savaşlara değinilerek, ümmet vurgusu yapıldı. Bu kapsamda mitingde konuşan İttihadululema üyesi Emrullah Uysal İslam devletlerinin liderlerine seslenerek "Eğer sizler Allah’ın hizmetkârları olursanız bizler de sizlerin hizmetkârları oluruz. Gelin birleşelim, Allah’ın ipine sımsıkı sarılalım” dedi. Hizbullahçı Göktaş ise “Eğer bir yerde peygamber yoksa uluslar diyor ki ‘Bizim ipimize sarılın.’ Allah’ın ipini kendi ipi olarak görüyor ve onun için ne yapıyoruz parça parça oluyoruz. Peygamberin sünneti olmadan hiçbir yere varamayız” ifadelerini kullandı.

‘ANAM, BABAM FEDA OLSUN...’

Etkinlikte çocuklar da yer aldı. Mitingde kız ve erkek çocuk gruplarına ezgi ve ilahiler okutturuldu. Sahnede ve miting alanındaki birçok çocuğun elindeki dövizlerde “Anam, babam sana feda olsun ya Resulallah” ifadesinin yazması ise dikkat çekti.

MEVCUT ELEBAŞI TALİMAT GÖNDERMİŞTİ

Hizbullah’ın mevcut elebaşısı ve terörden arananlarda kırmızı listede bulunan Edip Gümüş, söz konusu mitinglerden önce 17 Ocak’ta taraftarlarına dikkat çeken bir ileti yayınlamıştı. Gümüş iletisinde, “Çocuklarınıza düşmana karşı mücadeleyi aşılayın”, “Yeni medreseler açın, sohbet halkaları kurun” ve “Sosyal medyadan tebliğ yapın” talimatlarını vermişti.