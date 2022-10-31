Mevlüde Genç kimdir? Mevlüde Genç neden hayatını kaybetti?
Mevlüde Genç, 80 yaşında vefat etti. Mevlüde Genç kimdir? Mevlüde Genç neden hayatını kaybetti?
Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç, 80 yaşında vefat etti.
MEVLÜDE GENÇ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Kamil Genç, sabaha karşı yaptığı açıklamada, annesinin fenalaşarak acil servise kaldırıldığını belirtti, ardından da vefat haberini duyurdu.
Salı günü Solingen'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından Mevlüde Genç'in naaşının defnedilmek üzere memleketi Amasya'ya gönderileceği öğrenildi.
MEVLÜDE GENÇ KİMDİR?
Mevlüde Genç 1943 tarihinde Amasya'da dünyaya geldi. 1975'te Almanya'ya göç etti.
29 Mayıs 1993'te, Solingen'in Mitte kasabasında Genç ailesinin yaşadığı ev ırkçılar tarafından kundaklandı. Beş kişi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Saime Genç, 18 yaşındaki Hatice Genç , 9 yaşındaki Hülya Genç, 12 yaşındaki Gülistan Öztürk ve 28 yaşındaki Gürsün İnce aynı ailedendiler. Ölenler Mevlüde Genç'in kızları, torunları ve yeğeniydi.
Bilge Ana - Mevlüde Genç
2022'nin Haziran ayında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Mevlüde Genç'i konu alan belgesel ve aynı adı taşıyan Bilge Ana - Mevlüde Genç yayımlandı.
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