Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika'ya gidecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkelerine ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-29 Nisan tarihleri arasında Latin Amerika ülkeleri Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya ziyaret gerçekleştirecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 23-29 Nisan 2022 tarihleri arasında Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret sırasında ayrıca, Türkiye-Brezilya 4. Yüksek Düzeyli İş Birliği Komisyonu ve Türkiye-Venezuela 3'üncü Ortak İş Birliği Komisyonu toplantıları gerçekleştirilecektir" denildi.
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