Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya'dan aldığımızı gaz fiyatı üç katı geçti, dörde yaklaştı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş insanlarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ekonomi ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara'nın güçlü bir diplomasi trafiği yürüttüğünü savunan Çavuşoğlu, "Yılbaşında Brezilya'daydık. Hepsinin ortak noktası, 'Bunları yaparsa Türkiye yapar, bunları ancak Recep Tayyip Erdoğan başarabiliyor' anlayışı" dedi. Enerji fiyatlarına ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, Rusya'dan alınan gazın fiyatının üç katı geçtiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı gaza ilişkin, "Rusya'dan aldığımızı gaz fiyatı aşağı yukarı üç katı geçti, dörde yaklaştı" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde iş insanlarıyla bir araya geldi.
"BUNLARI ANCAK RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞARABİLİYOR' ANLAYIŞI VAR"
Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada güçlü bir diplomasi trafiği yürüttüğünü savunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
- Geçen hafta Afrika'daydık. Şimdi ABD'den geliyoruz, 3 şehri ziyaret ettik. Türkiye'ye çok büyük bir ilgi var. Yılbaşında Brezilya'daydık. Türkiye'nin izlediği dış politikayla ilgili çok merak ettikleri var ama hepsinin ortak noktası, 'Bunları yaparsa Türkiye yapar, bunları ancak Recep Tayyip Erdoğan başarabiliyor' anlayışı var. Bundan bir ay önce ise Türkmenistan'daydık. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan üçlü zirvesi. Bu savaştan sonra kuzey koridorun alternatif olarak çıkmasından sonra, doğu batı orta koridor Hazar geçişli Orta Asya'daki kardeş ülkeler ve Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye üzerinden geçen orta koridor hayati derecede önem kazandı. Enerji ve taşımacılık konusunda.
"TÜRKİYE ENERJİDE EN ÖNEMLİ AKTÖR HALİNE GELİYOR"
Türkiye'nin bugün öne çıktığı alanlardan birinin ‘enerji diplomasisi’ olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
- Millet şuna şaşırıyor, tüm dünya biliyor. Türkiye enerji üretmiyor, Türkiye yeni Karadeniz'de gaz rezervleri buldu, yeni yeni petrol kuyuları açmaya başladık, keşifler yapıyoruz ama halen büyük bir bölümünü ithal eden ülkeyiz. Nasıl oluyor da Türkiye enerjide en önemli aktör haline geliyor. Bu işte yıllardır izlediğimiz stratejik akılcı politikalar sayesinde. Şu anda dünyada herkesin derdi 'bu kışı enerji sıkıntısı çekerek mi geçireceğiz, yoksa sıkıntı olmadan mı geçireceğiz.' Avrupalıların şu anda merak ettiği soru bu değil mi? 'Hadi bu kışı geçirdik, gelecek kış ne yapacağız' diye en büyük endişe bu. Türkiye'de bu sene buna rağmen doğal gaz olup olmayacağı yönünde endişe duyan var mı? Doğruya doğru. Evet fiyatlar yükseldi, dünyanın her yerinde yükseldi. Rusya'dan aldığımızı gaz fiyatı aşağı yukarı üç katı geçti, dörde yaklaştı. Bunu yansıtmamız için devletimiz ilave tedbirler alıyor. Birçok ülke de umudunu bize ve Azerbaycan'a bağladı.
"ARABULUCUK DENİLİNCE AKLA TÜRKİYE GELİYOR"
Bugün Türkiye'nin izlediği ‘akılcı politikalarla güçlü bir ülke haline geldiğini’ savunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
- Lakin Amerika'dan Venezuela'ya, Kolombiya'dan Filipinler'e kadar geniş bir coğrafyada 'arabuluculuk' denilince Türkiye akla geliyor. Bu, bir güvenin neticesidir. Bu sadece sizin ekonomik gücünüzle orantılı da değil ama ekonomik gücünüz de size önemli bir katkı sağlıyor. Bugün Türkiye, bizim etrafımızda dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı mevcut. Buna rağmen istikrarlıysa bu da izlediğimiz akıllı politikaların neticesindedir. Aynı şekilde Amerika'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerindeki açılımlarımız var, yeniden 'Asya' dedik, Asya'ya tekrar dönüşümüz var, köklerimiz orada bizim, o köklerin olduğu yere ekonominin güç merkezi kayıyorsa bizim de yeniden 'Asya' dememiz lazım. Asya'ya yeniden döndük ve yoğun çalışıyoruz. Dünyanın her yerinde gücümüz, ayak izimiz var. Güçlü bir marka olduk, güçlü bir ülke olduk, küresel bir aktör olduk. Uluslararası sistemin değişimi, dönüşümü konusunda da sadece sloganla değil fikirler ortaya koyarak daha adil bir dünya için çalışıyoruz."
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