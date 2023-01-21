Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya'dan aldığımızı gaz fiyatı üç katı geçti, dörde yaklaştı

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 22:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 22:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı gaza ilişkin, "Rusya'dan aldığımızı gaz fiyatı aşağı yukarı üç katı geçti, dörde yaklaştı" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde iş insanlarıyla bir araya geldi.

"BUNLARI ANCAK RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞARABİLİYOR' ANLAYIŞI VAR"

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada güçlü bir diplomasi trafiği yürüttüğünü savunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

Geçen hafta Afrika'daydık. Şimdi ABD'den geliyoruz, 3 şehri ziyaret ettik. Türkiye'ye çok büyük bir ilgi var. Yılbaşında Brezilya'daydık. Türkiye'nin izlediği dış politikayla ilgili çok merak ettikleri var ama hepsinin ortak noktası, 'Bunları yaparsa Türkiye yapar, bunları ancak Recep Tayyip Erdoğan başarabiliyor' anlayışı var. Bundan bir ay önce ise Türkmenistan'daydık. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan üçlü zirvesi. Bu savaştan sonra kuzey koridorun alternatif olarak çıkmasından sonra, doğu batı orta koridor Hazar geçişli Orta Asya'daki kardeş ülkeler ve Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye üzerinden geçen orta koridor hayati derecede önem kazandı. Enerji ve taşımacılık konusunda.

"TÜRKİYE ENERJİDE EN ÖNEMLİ AKTÖR HALİNE GELİYOR"

Türkiye'nin bugün öne çıktığı alanlardan birinin ‘enerji diplomasisi’ olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Millet şuna şaşırıyor, tüm dünya biliyor. Türkiye enerji üretmiyor, Türkiye yeni Karadeniz'de gaz rezervleri buldu, yeni yeni petrol kuyuları açmaya başladık, keşifler yapıyoruz ama halen büyük bir bölümünü ithal eden ülkeyiz. Nasıl oluyor da Türkiye enerjide en önemli aktör haline geliyor. Bu işte yıllardır izlediğimiz stratejik akılcı politikalar sayesinde. Şu anda dünyada herkesin derdi 'bu kışı enerji sıkıntısı çekerek mi geçireceğiz, yoksa sıkıntı olmadan mı geçireceğiz.' Avrupalıların şu anda merak ettiği soru bu değil mi? 'Hadi bu kışı geçirdik, gelecek kış ne yapacağız' diye en büyük endişe bu. Türkiye'de bu sene buna rağmen doğal gaz olup olmayacağı yönünde endişe duyan var mı? Doğruya doğru. Evet fiyatlar yükseldi, dünyanın her yerinde yükseldi. Rusya'dan aldığımızı gaz fiyatı aşağı yukarı üç katı geçti, dörde yaklaştı. Bunu yansıtmamız için devletimiz ilave tedbirler alıyor. Birçok ülke de umudunu bize ve Azerbaycan'a bağladı.

"ARABULUCUK DENİLİNCE AKLA TÜRKİYE GELİYOR"

Bugün Türkiye'nin izlediği ‘akılcı politikalarla güçlü bir ülke haline geldiğini’ savunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: