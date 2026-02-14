Mevlüt Kaplan yaşamını yitirdi

Köy Enstitüsü mezunu, Eğitimci, Şair, Yazar Dr. Mevlüt Kaplan 96 yaşında yaşamını yitirdi. Kaplan’nın kızı Özlem Kaplan vefatı sosyal medya hesabından “Canım Babam Mevlüt Kaplan 14.02.2026 günü vefat etti. Böyle bir günde Annem’e kavuştu. Acımız çok büyük. Yarın 15.02.2026 (pazar) günü ikindi namazı Hatay Murat Reis camisinde kılınacak. Sonrasında Ürkmez Mezarlığında uğurlayacağız. Yıldızlar yoldaşı olsun” ifadeleriyle duyurdu.

MEVLÜT KAPLAN KİMDİR?

Akşehir Ökes köyünde doğan Mevlüt Kaplan; 1948 yılında Ereğli İvriz Köy Enstitüsü’nü bitirdi. 1955 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Özel Eğitim Bölümünden mezun oldu. 1958 yılında Almanya ve İngiltere’de çocuk edebiyatı üzerine öğrenim gören Mevlüt Kaplan, 1962 yılında Londra'da Marylebone Dil Koleji'ni bitirdi.

1955 yılında başladığı askerlik hizmetini İstanbul Levazım Yedek Subay Okulu’ndan sonra, Mersin 3. Astsubay Ortaokulu’nda Yedek Subay Öğretmen olarak tamamladı. Mevlüt Kaplan, 1963 yılında Londra'da BBC Radyosu'nda şair Can Yücel ile beraber çalıştı. Ardından Konya ve Akşehir’de öğretmenlik, Mersin ve Antalya’da ilköğretim müfettişliği, İzmir’de eğitim uzmanlığı yaptı. 1965 yılında Fakir Baykurt ve 93 arkadaşıyla birlikte Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın (TÖS) kurucuları arasından yer aldı. 1964’te İzmir’de Özgür Eğitim Yayınevi’ni kurdu. 1997 yılından sonra adına edebiyat ödülü (Mevlüt Kaplan Edebiyat Ödülü) düzenlendi. 1996-2000 yılları arasında Kültür Bakanlığı danışmanlığı yaptı. 1981 yılında emekliye ayrıldıktan sonra İzmir’de oğlu Özgür adına 1964 yılında kurduğu Özgür Eğitim Yayınevi’nin başına geçti. 1997’de Mevlüt Kaplan Edebiyat Ödülü adlı yazma yarışmasını başlattı.

Mevlüt Kaplan’ın ilk şiiri "Yaylada", 1946 yılında Samsun’da çıkan Yayla dergisinde yayımlandı. Daha sonra şiir ve yazıları Ülkü, Erciyes, Edebiyat Dünyası, Kaynak, Fikirler, Sultandağı, İvris, Köy Postası, Sabah Postası, Demokrat İzmir, Cumhuriyet, Demet, Yücel, Köy ve Eğitim, İmece, Yeni Ufuklar, 20. Asır gibi dergi ve gazetelerde okuyucularla buluştu. Eğitimciler Derneği, Edebiyatçılar Derneği ve Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi olan Mevlüt Kaplan, çocuk edebiyatı alanında çeşitli dernek ve örgütlerden çok sayıda ödül aldı. 2009 yılında edebiyata hizmeti nedeniyle İzmir/Konak Belediyesi tarafından yaşadığı sokağa Mevlüt Kaplan adı verildi.

Köy Enstitüsü mezunu şair, yazar Mevlüt Kaplan, Türk edebiyatına kazandırdığı 648 kitap ile Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı’nın verilerine göre Türkiye’nin en üretken yazarı oldu.

Öğretmenlik, eğitim uzmanlığı, ilköğretim müfettişliği, Kültür Bakanlığı Seçici Kurul Üyeliği ve yayın danışmanlığı görevlerinde bulundu.