Mevsimin ilk karı düştü!

Kayseri'deki Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:48
Mevsimin ilk karı düştü!
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Erciyes Dağı'nda gece saatlerinde başlayan yağmur, 3 bin 916 metredeki zirveden 3 bin 500 metredeki Hörgüçkaya ve Şeytanderesi mevkisine kadar kara dönüştü. 

Bölgede yaklaşık 3-5 santimetre arasında kar yağışı gerçekleşti. 

Zirveye yağan karın ardından kent merkezinde hava sıcaklığı 8-10 derece birden düştü.


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