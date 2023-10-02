Mevsimin ilk karı düştü!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:48

Güncelleme: 02.10.2023 - 09:48

Erciyes Dağı'nda gece saatlerinde başlayan yağmur, 3 bin 916 metredeki zirveden 3 bin 500 metredeki Hörgüçkaya ve Şeytanderesi mevkisine kadar kara dönüştü.

Bölgede yaklaşık 3-5 santimetre arasında kar yağışı gerçekleşti.

Zirveye yağan karın ardından kent merkezinde hava sıcaklığı 8-10 derece birden düştü.