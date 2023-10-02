Mevsimin ilk karı düştü!
Kayseri'deki Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Erciyes Dağı'nda gece saatlerinde başlayan yağmur, 3 bin 916 metredeki zirveden 3 bin 500 metredeki Hörgüçkaya ve Şeytanderesi mevkisine kadar kara dönüştü.
Bölgede yaklaşık 3-5 santimetre arasında kar yağışı gerçekleşti.
Zirveye yağan karın ardından kent merkezinde hava sıcaklığı 8-10 derece birden düştü.
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