Mevsimin ilk karı yağdı

Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

AA
25 Eylül 2022 Pazar, 07:46
Mevsimin ilk karı yağdı
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Kentte etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından bugün öğle saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı.

Kar nedeniyle İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 450 rakımdaki Samistal Yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışını, bazı yurttaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.

 


Rize Mevsim geçişi kar yağışı

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