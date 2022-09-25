Mevsimin ilk karı yağdı

25 Eylül 2022 Pazar, 07:46

Kentte etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından bugün öğle saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı.

Kar nedeniyle İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 450 rakımdaki Samistal Yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışını, bazı yurttaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.