Mevzular Açık Mikrofon'da Ali Babacan'a sorulan soru gündem oldu

Oğuzhan Uğur’un Mevzular Açık Mikrofon programına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a yöneltilen soru sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 10:49
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Oğuzhan Uğur’un YouTube Kanalı Babala TV’de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu.

Oğuzhan Uğur'un tanıtım videosunu paylaştığı programın kesitinde bir katılımcının sorusu gündem oldu.

Bir genç, Ergenekon ve Balyoz davalarının yeniden görülmesini istediğini söyleyen Babacan'a "Ali Bey geçmiş davaları yenden açacağınızı söylüyorsunuz. Sanıkları yeniden yargılayacağınızı söylüyorsunuz. Benim babam da o sanıklardan biri. Benim babam öldü. Babamı nasıl yeniden yargılayacaksınız. 'Fetullah Gülen Hoca Efendi' diyen siz ne zaman yargılanacaksınız" sorusunu yöneltti.


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