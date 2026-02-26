Meydan dayağı yetmedi, eve götürüp işkence ettiler! O görüntülere soruşturma...

Şanlıurfa’da 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişinin darbedildiği anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavganın ardından kaçan kişi, diğer gruptakiler tarafından sokakta yakalandı. Çevresini saranların tekme ve tokat ve bıçaklı saldırısına uğrayan kişiye, daha sonra götürüldüğü evde de şiddet uygulandı.









Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişinin darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin daha sonra da sanal medyada paylaşılması üzerine, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.