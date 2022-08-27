Meydanın ortasında 'açım' diyerek kendini kesti
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda kimliği belirlenemeyen bir yurttaş, “Açım, evimde tüpüm yok, karnımı doyuracak ekmeğim yok” diye isyen ederek kendini kesti. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda evinde yiyecek ekmeği olmadığını haykıran bir şahıs, “Türkiye'de açız aç! Suriyelilerin karnını doyur ama biz açız. Benim evimde tüpüm yok, karnımı doyuracak yiyecek ekmeğim yok. Ama milletimiz Suriyelilere yardım etsin. Çoluğum çocuk aç” isyanında bulundu.
Elindeki kesici aletle vücudunun çeşitli bölgelerine kesikler atan vatandaşı polis ekipleri uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polisin yoğun çabasının ardından ikna edilen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
“ÜLKEYİ GETİRDİĞİNİZ DURUM ORTADA”
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kayseri'de bir vatandaş, ‘Suriyelilerin karnı tok, biz açız aç!’ diye kendini kesiyor. Ülkeyi getirdiğiniz durum ortada” dedi.
Kayseri’de bir vatandaş,— Dursun ATAŞ (@DursunATAS38) August 26, 2022
“Suriyelilerin karnı tok, biz açız aç!”
diye kendini kesiyor.
Ülkeyi getirdiğiniz durum ortada…#AzKaldı pic.twitter.com/tpsqCOOlPv
"DUYUN BU FERYATLARI"
Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Solak Özer ise, “Burası Kayseri Meydanı. Ey AKP vatandaşı düşürdüğün hale bak. Vatandaş ‘çoluğum çocuğum perişan, kaç gündür açım’ diyor, yaşadıklarına isyan ediyor. ‘Suriyeliler tok, ben açım’ diyor. Yazıklar olsun. Duyun bu feryatları. Görün bu gerçekleri. Bu iktidar ülkeyi, vatandaşı yokluğa, yoksulluğa yasaklara hapsediyor. Artık yeter” ifadelerini kullandı.
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