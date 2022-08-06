Açlık sınırı altında yaşayan emekliler, bankalar arası mekik dokuyor

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik temmuz ayında yapılan yüzde 42 oranındaki zamla birlikte bankaların maaş müşterileri olmaları karşılığında emeklilere verdiği banka emekli promosyonları da arttı.

Promosyon ödemeleri üç yıllık yapılırken son zamların ardından promosyon ödemeleri yaklaşık 7 bin 500 TL’yi geçmiş durumda. Mevcut bankası ile anlaşma süresi dolan ya da anlaşmasını iptal eden emekliler en yüksek promosyon ücreti veren bankaları araştırarak maaşlarını oraya taşıyabiliyor. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar veya yeni emekli olanlar, tercih ettikleri bankaya başvuru yaparak oranın maaş müşterisi olabiliyor. Öte yandan emekliler şu anda maaş aldıkları bankalara gidip anlaşma yaptıkları promosyon süresi dolmadan o sözleşmeyi bozabiliyor. Sözleşmeyi bozan emeklilerin kalan süreye tekabül eden ücreti ödemeleri şartı bulunuyor.

EN KÂRLI SEÇENEK

Bu durum nedeniyle emekliler bankalar arasında adeta mekik dokuyor. Emekli yurttaşlar bankaların yaptığı promosyon teklifini değerlendirip kendileri için en “kârlı” olan bankayı seçebilmek için bankaları geziyor. Aldıkları maaş ile geçinmelerinin olanaksız olduğunu belirten emekliler konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuştu.

‘MARKETE GİTMEK KORKUTUYOR’

Maliye Bakanlığı’nda otuz üç yıl gelir uzmanı olarak çalıştıktan sonra emekli olan Mustafa Ayar, açlık sınırının altında maaş aldığını kaydetti. Ayar, “Emekli insanlar ellerine biraz daha fazla para geçsin diye bankaları gezip promosyon hesabı yapıyor. Açlık sınırının altında maaş alan emekliye üç yılda bir promosyon versen ne olacak ki? Biz markete gitmeye korkuyoruz. Önceki gün marketten şeker, iki adet ampul ve dört adet de kalem pil aldım 174 TL tuttu. Bu pahalılık karşısında emekli ne yapsın?” dedi.

‘GÜNCELLEME BEKLİYORUM’

Bankadan emekli 60 yaşındaki Ferzan Sarsılmaz, “Emekli maaşını taşıdığımız bankalar ile 3 yıllık taahhüt imzalıyoruz. Ben de promosyon için bankamı taşımıştım. şu an bulunduğum banka bir güncelleme yaparsa bulunduğum bankada kalmayı planlıyorum, yoksa ben de hesabımı en çok teklifi veren bankaya taşıyacağım” diye konuştu.

13 MİLYON EMEKLİ VAR

Türkiye Emekliler Derneği’nin (TÜED) yaptığı araştırmaya göre, Türkiye genelinde 8 milyon 615 bin işçi emeklisi, 2 milyon 718 bin esnaf emeklisi ve 2 milyon 389 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 13 milyon 722 bin kişi emekli aylığı alıyor.

