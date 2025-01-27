Meyve sattığı seyyar tezgahını ateşe verdi

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen seyyar satıcı, meyve sattığı tezgahı ateşe verdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meyve sattığı seyyar tezgahını ateşe verdi
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DHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 16:50

Olay, saat 04.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen seyyar satıcı, meyve sattığı tezgahı sokak ortasında ateşe verdi.

Tezgah alev alev yanarken seyyar satıcı bir süre başında bekledi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Etiketler: #Bursa #tezgah #meyve #ateş

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