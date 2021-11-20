Meyve suyu paketinden çıktı
Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda durdurulan araçtaki meyve suyu paketinden uyuşturucu çıktı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik teknik ve fiziki takibin ardından narkotik ekipleri Karatay ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada litrelik meyve suyu kutusuna doldurulmuş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araçta yapılan detaylı aramada ise koltuk içlerine ve direksiyonun alt kısımlarına gizlenmiş şekilde 1 kilo 692 gram eroin maddesi, 309,8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Öte yandan narkotik ekipleri tarafından Karatay ilçesinde belirlenen bir adreste yapılan aramada ise 271 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında kolyenin içine saklanan metamfetamin maddesi polislerin dikkatinden kaçmadı.
TUTUKLANDILAR
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından haklarında işlem yapılan 4 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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