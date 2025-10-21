Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mezar mermerlerini çaldı: Evinin bahçesine döşedi!

21.10.2025 17:45:00
İHA
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde mezarlıktan mermer çaldığı belirlenen M.B. isimli şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin evinin bahçesinde döşenmiş halde 81 adet mezar mermeri ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde mezarlıktan mermer çaldığı tespit edilen bir şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu Mezarlığı'nda bazı mezar taşlarının yerinde olmadığını fark eden görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan incelemelerde, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Aydınevler Mahallesi'nde M.B. isimli şüpheli tespit edildi.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesinde döşenmiş halde 81 adet mezar mermeri ele geçirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

