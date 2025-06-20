Mezarını kazdırdı: 1 gün sonra öldü

Olay, 18 Haziran’da Solhan ilçesinde meydana geldi. İstanbul’dan yakınlarını ziyaret için ilçeye gelen Muzaffer Diken, aile kabristanında 17 Haziran’da kendisi için mezar kazdırdı.

Diken, 1 gün sonra fenalaşarak kaldırıldığı Solhan Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.

Diken’in cenazesi, kendi kazdırdığı aile kabristanındaki mezarında toprağa verildi.





1 GÜN ÖNCE YAKINLARINA GÖSTERMİŞ

Muzaffer Diken’in, olaydan 1 gün önce yakınlarıyla, cep telefonuyla çektiği görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde Diken’in, kendisiyle sohbet eden yakınlarına kazdırdığı mezarı göstererek, kendisine ‘rahmet’ dilediği görülüyor. Ardından ‘Bu kimin mezarı?’ sorusuna ‘Benim mezarım, hazırlığımı yaptım. 2 tane yaptım, biri de eşimin’ diye cevap verdiği, ardından esprili bir şekilde ‘Eşimi götürmeden ben nereye gidiyorum” dediği görülüyor.