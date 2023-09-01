Mezarlık ve camilerden onlarca musluk çaldılar
Sakarya'nın Hendek ilçesinde cami, mezarlık ve hayratlarda bulunan muslukları çalan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Sümbüllü, Soğuksu, Kurtköy, Tuzak, Yeşilvadi, Kargalıyeniköy, Servetiye, Nuriye, Kazimiye ve Martinler mahallelerinde bulunan cami, mezarlık ve hayratlarda bulunan muslukların çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Sakarya ve Hendek İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından muslukları çaldıkları tespit edilen Ö.K ve Ö.K., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
İki şüphelinin çaldıkları muslukları hurdacılara sattıkları öğrenildi. Şüpheliler, Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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