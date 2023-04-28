Mezarlıkta cenaze taşıma kavgası: 1 ölü

Yayınlanma: 28.04.2023 - 22:34

Güncelleme: 28.04.2023 - 22:35

Olay, ikindi namazı sonrası Kümbetaltı Mezarlığı'nda meydana geldi. Yakınlarının cenazesini defnetmek için mezarlığa gelen ve aralarında husumet bulunan Afgan uyruklu K.M. ve K.N. arasında cenaze taşıma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. K.M. mezarlıkta bulunan kazma ile K.N.'nin kafasına vurdu. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri K.N.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. K.N.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, K.M'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.