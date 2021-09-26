Mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi serbest bırakıldı
Adıyaman'da mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunan bebeğin annesi ile anneannesi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 24 Eylül'de öğle saatlerinde Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitlik ziyareti sırasında bir bebeğin ağladığını duyunca çevrede arama yaptı.
Öğrenciler, bir süre sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü yeni doğan bebek buldu ve durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Tedavisine başlanan ve 'Fatma' ismi verilen bebeğin sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri araştırma sonucu bebeğin ismi açıklanmayan annesi ve anneannesini gözaltına aldı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Emniyetteki sorgusunda bebeği mezarlığa bıraktıklarını itiraf eden annenin "Eşim cezaevine girdikten sonra yasak ilişki yaşadım. Bu ilişkiden hamile kaldım ve kız bebek dünyaya getirdim. Doğumun ardından eve gelince annem ile birlikte bu durumu kimseye açıklayamayacağımız için bebeği bir yere bırakma kararı aldık. Daha sonra birçok kişinin ziyaret edeceği mezarlığa gittik ve burada bir mezarın yanına bıraktık" dediği belirtildi.
Sorgunun ardından anne ile anneanne sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan hafta içinde taburcu edileceği belirtilen bebek devlet korumasına alınacak.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den okullara kaynak uyarısı
- Damat rica etti Bakan Koca reddetti
- Eski İçişleri Bakanı açıkladı
- Erdoğan'ın ABD ziyareti hüsran...
- Endişeye neden olmuştu: DSÖ’den Mu varyantı açıklaması
- Belediye başkanı Diyanet eleştirisini engelledi
- İstimara maruz bırakılan çocuk yaşadıklarını anlattı
- Babacan'dan Bahçeli'ye sert sözler
- AKP'li isim, iki zincir marketi isim verip hedef aldı
- Genç futbolcu yaşamını yitirdi