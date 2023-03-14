Mezarlıktaki Türk bayrakları sökülmüştü: Valilikten açıklama geldi

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 17:52

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 17:52

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan mezarlıktaki Türk bayraklarının sökülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Valilik açıklamasında, depremde hayatını kaybeden yurttaşların defin işlemlerinin Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesince Narlıca bölgesine gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan büyükşehir flamaları sökülürken mezarlık alanına tarafımızca asılan Türk bayraklarımızın da söküldüğü tespit edilmiş olup emniyet birimlerimizce olaya müdahale edilerek Türk bayraklarımız yerlerine asılmıştır. Şanlı bayrağımız namusumuzdur. Hiçbir kirli elin ona uzanmasına müsaade etmeyiz. Ayrıca, alana asılı Türk bayraklarımızı söken Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır."

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte deprem felaketinde yıkımın yaşandığı Hatay’ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, bir mezarlıkta asılı olan Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait bayrağın indirilmesi için Ankara'dan talimat verildiğini belirterek, şunları söylemişti:

"Buraya gelirken mezarlıkları ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bayraklarını asmış. Ankara’dan talimat bayrakları kaldırın diye… Hayatımda hiçbir zaman bu kadar üzülmedim. Türk bayrağını indirin diyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın bayrağını indirin diyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi başka bir devlete mi ait arkadaşlar? Emin olun önce inanmadım, böyle şey olmaz dedim. Ama bunun olur olduğunu görmek benim vicdanımda derin yaralar açtı. Asla kabul etmiyoruz. Bayrağımıza sahip çıkmak namusumuzdur, vatanımıza sahip çıkmak da namusumuzdur. Depremde hayatını kaybettiği vatandaşların mezarlığı büyükşehir belediyesine aittir. Bir toplumu ayrıştırmak kadar tehlikeli bir şey yoktur."