Son dakika... Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun 'bayrak' açıklamasına ilk yanıt

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 15:30

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 16:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışmalarını inceledi, yurttaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Alanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ankara'dan 'Hatay'daki bayrakları kaldırın' diye talimat geldi" açıklamasına ilk kez yanıt verdi.

"BU BİR BAYRAK MERASİMİ DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını reddeden Soylu, "Bu bir bayrak merasimi değil. Bizi niye böyle açıklama yapmak zorunda bırakıyorlar. Gelip hemen bu meseleyi karıştırmanın, burada çalışan insnaları birbirine düşürmenin ne anlamı var? Burası siyasetin bu denli yapılabileceği bir yer değil. Ankara'da istediğiniz kadar yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"ALLAH HESABINI SORAR"

Deprem bölgesinde her beraber çalıştıklarının altını çizen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Kılıçdaroğlu, şehri ziyaret etti, başımızın üzerinde. Herkesin bu acıya ortak olması ancak gücümüzü artırır ama her gelindiğinde bir yalan söylemek, yalan olduğunu söylemekten de imtina etmek istiyorum. Bizi birbirimize düşüren bir anlayışı ortaya koymasını son derece yanlış buluyorum. Valimiz, diğer vali ve bakan arkadaşlarımızda işin başındalar. Bende meseleleri çok iyi biliyorum. Kılıçdaroğlu, mezarlıkta bayrağı kaldırdığımıza yönelik, benimde bu işin talimatını verdiğime yönelik bir değerlendirmede bulundu. Bir ülkenin yönetimine talip, cumhurbaşkanı adayı, bütün bunlar söylenirken ve değerlendirilirken deprem bölgesinde yalan üzerinden siyaset yapılırsa Allah adama hesabını sorar.

Hepimizin sorumlulukları var. Ama kendi sorumlulukları da söz konusu en azından doğruyu söyleme durumu söz konusu. O mezarlık orada başından beri var. Eğer o mezarlıkta benim geldiğimden sonraki ikinci ve üçüncü günde o mezarlığa gitmemişsem, o mezarlıkta ay yıldızlı bayrağı arkadaşlarımız asmamışsa her türlü şeyi söyleyebilir. Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlık büyükşehirin flamalarla süsleniyorsa bu zaten bir ayıptır. Gerek de yok."

"BUGÜN FLAMA GÜNÜ DEĞİL"

“Bu bir bayrak merasimi değil. Bugün flama günü değil, bugün bizim ortak değerimiz bizim bayrağımız” diyen Soylu, şu sözleri kullandı:

“Orada mescidi biz yaptırdık. Bir cenazelerin üzerinde kuran okunuyor. Diyanet İşleri Başkanımız ve ben orada olduğumuz zaman ay yıldızlı bayrağımız orada. Ay yıldızlı bayrağı kaldıranda, flamaları kaldıracağım diye oradaki belediyelerin görevlileri. Taktıran da bizim emniyet müdürü yardımcılarımız ve bizim arkadaşımız, ne gerek var bunlara. Bizi böyle açıklama yapmaya bizi zorunlu halde bırakıyorlar. Arkadaş sizin bir şeye ihtiyacınız var mı diye sorulması gerekirken, elinde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi var, burada çalışanlar da var.

Allah razı olsun, hepsine teşekkür ediyoruz. Burada Konya, Kocaeli, Sakarya belediyeleri var. Bu meseleyi karıştırmanın insanları birbirine düşürmenin ne anlamı var. Mezarlık yerini valimiz bulmuş, yerini Denizli Belediyesi açmış. Biz bunu söylüyor muyuz. Söylemiyoruz, Hatay Büyükşehir Belediyesi depremzede yapamayabilir. Olabilir."

"SİYASET YERİ DEĞİL"

Soylu, “Bu depremin enkazından kalkmaya çalışıyor. Kimisi az kimisi çok yapıyor. Biz bunların hepsini görüyoruz. Bunların üzerinden bu tartışmayı yapmayı hakikaten doğru bulmadığımızı, Kılıçdaroğlu’nun buralara geldiği zaman bu insanların moral ve motivasyonunu yükseltecek bir takım değerlendirme yapması doğru olacaktır. Ne olursunuz, yalan tezvirat veya kendisini gösterebilmek için başkasını karalamaya yönelik adımları atmayacak dönemdeyiz. Burada hepimizin Hatay’ın emrine amadeyiz. Bütün devletin imkanlarıyla, devletin kapasitesiyle burada çabamızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Burası siyasetin bu denli yapılabilecek bir yeri değil, Ankara’da yapabilirsiniz istediğiniz sözü söyleyebilirsiniz. Ama burada çalışan insanları birbirine düşürecek bir anlayışı ortaya koymayalım” değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte deprem felaketinde yıkımın yaşandığı Hatay’ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, bir mezarlıkta asılı olan Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait bayrağın indirilmesi için Ankara'dan talimat verildiğini söyledi.

CHP lideri şöyle konuştu:

"Buraya gelirken mezarlıkları ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bayraklarını asmış. Ankara’dan talimat bayrakları kaldırın diye… Hayatımda hiçbir zaman bu kadar üzülmedim. Türk bayrağını indirin diyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın bayrağını indirin diyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi başka bir devlete mi ait arkadaşlar?

Emin olun önce inanmadım, böyle şey olmaz dedim. Ama bunun olur olduğunu görmek benim vicdanımda derin yaralar açtı. Asla kabul etmiyoruz. Bayrağımıza sahip çıkmak namusumuzdur, vatanımıza sahip çıkmak da namusumuzdur. Depremde hayatını kaybettiği vatandaşların mezarlığı büyükşehir belediyesine aittir. Bir toplumu ayrıştırmak kadar tehlikeli bir şey yoktur."