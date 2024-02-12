Mezbahada kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı
Iğdır'da, çalıştığı mezbahada kesilen hayvanların tırnağını ayırmada kullanılan makineye sağ kolunu kaptıran Yaşar Çakmak (44), ağır yaralandı.
Söğütlü Mahallesi'ndeki hayvan pazarında bulunan mezbahada çalışan Yaşar Çakmak, bir anlık dalgınlık sonucu sağ kolunu, kesilen hayvanların tırnağını ayırmada kullanılan makineye kaptırdı.
İhbar üzerine mezbahaya giden itfaiye ekibi, kolunu sıkıştığı yerden çıkardığı Çakmak’ı, hazır bekleyen sağlık ekibine teslim etti.
Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Çakmak, buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi
- Zeydan Karalar'ın Özel Kalemi'ne silahlı saldırı!
- CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü
- Kadir İnanır'dan 'Erdoğan' sorusuna yanıt
- Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı!
- TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı
- TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu
- İYİ Parti'de bir istifa daha...
- Tüm servetini iki dakika içinde kaybetti!
- Karalar'ın özel kalem müdüründen acı haber