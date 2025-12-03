Mezunlar ve akademisyenler 35 yılın ardından OMÜ’de buluşup kep attı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi tarafından “1990 Yılı Tıp Fakültesi Mezunlarının 35 Yılı Kutlaması” etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, tıp fakültesi dekanı Prof. Dr. Murat Danacı, 1990 yılı tıp fakültesinde görevli akademisyenler ve zamanın mezunları katıldı.

Etkinlikte konuşan tıp fakültesi dekanı Prof. Dr. Murat Danacı, “Burada iki tane de genç öğrencimiz var. Biz istedik ki en son kuşakla yani torunlarımızla beraber burada olalım” dedi.

ANILARINI İZLEDİLER

Programa şehir içi ve şehir dışından toplam 55 mezun ve 15 emekli akademisyen katıldı. Programda üniversitenin tarihinin yanı sıra mezunların öğrencilik yıllarında ki fotoğrafları ve 1990 dönemin de fakültede öğretim üyeliği yapıp şu anda vefat etmiş olan akademisyenleri andıkları video gösterisi izletildi. Program temsili kep töreni ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.