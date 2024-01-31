Deprem mi oldu? 31 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Ocak Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 31 Ocak Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 31 Ocak'ta meydana gelen depremler...
31 OCAK SON DEPREMLER
08:51:32 -.- 2.8 -.- KIBRIS-ISKELE
08:41:42 -.- 2.6 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
08:11:59 -.- 1.4 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
08:08:12 -.- 2.8 -.- SURIYE
07:58:39 -.- 1.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
07:33:47 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
07:25:46 -.- 2.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
06:30:40 -.- 1.8 -.- TAKAZLI-KESKIN (KIRIKKALE)
06:30:22 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
06:27:22 -.- 2.5 -.- YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN)
06:07:43 -.- 1.1 -.- SALLIUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
06:02:35 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
05:25:47 -.- 1.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
05:20:34 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
05:02:34 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:00:34 -.- 1.0 -.- KARSAVURAN-TUFANBEYLI (ADANA)
04:56:48 -.- 2.1 -.- SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY)
04:42:00 -.- 1.6 -.- AKBUK-DIDIM (AYDIN)
04:32:56 -.- 2.0 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
04:29:38 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
04:22:23 -.- 0.8 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS)
04:17:03 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:08:15 -.- 1.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:03:37 -.- 1.5 -.- SULUKOY-REYHANLI (HATAY)
03:20:20 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
03:15:06 -.- 1.0 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
03:13:57 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
03:04:18 -.- 0.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
03:00:31 -.- 1.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
02:27:43 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
02:13:33 -.- 1.2 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
02:07:12 -.- 1.5 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
02:02:00 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:52:55 -.- 2.2 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
01:24:17 -.- 2.2 -.- SURIYE
01:20:40 -.- 3.0 2.8 SURIYE
01:15:43 -.- 1.7 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
01:00:00 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:20:59 -.- 1.7 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
00:18:51 -.- 1.3 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
00:16:14 -.- 2.7 -.- BAYIRKOY-ALANYA (ANTALYA)
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