Deprem mi oldu? 31 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:25

Güncelleme: 31.01.2024 - 09:25

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 31 Ocak'ta meydana gelen depremler...

31 OCAK SON DEPREMLER

08:51:32 -.- 2.8 -.- KIBRIS-ISKELE

08:41:42 -.- 2.6 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

08:11:59 -.- 1.4 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)

08:08:12 -.- 2.8 -.- SURIYE

07:58:39 -.- 1.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)

07:33:47 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

07:25:46 -.- 2.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

06:30:40 -.- 1.8 -.- TAKAZLI-KESKIN (KIRIKKALE)

06:30:22 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

06:27:22 -.- 2.5 -.- YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN)

06:07:43 -.- 1.1 -.- SALLIUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

06:02:35 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

05:25:47 -.- 1.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

05:20:34 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

05:02:34 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

05:00:34 -.- 1.0 -.- KARSAVURAN-TUFANBEYLI (ADANA)

04:56:48 -.- 2.1 -.- SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY)

04:42:00 -.- 1.6 -.- AKBUK-DIDIM (AYDIN)

04:32:56 -.- 2.0 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

04:29:38 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

04:22:23 -.- 0.8 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS)

04:17:03 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

04:08:15 -.- 1.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:03:37 -.- 1.5 -.- SULUKOY-REYHANLI (HATAY)

03:20:20 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

03:15:06 -.- 1.0 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

03:13:57 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

03:04:18 -.- 0.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

03:00:31 -.- 1.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

02:27:43 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

02:13:33 -.- 1.2 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

02:07:12 -.- 1.5 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)

02:02:00 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

01:52:55 -.- 2.2 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)

01:24:17 -.- 2.2 -.- SURIYE

01:20:40 -.- 3.0 2.8 SURIYE

01:15:43 -.- 1.7 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)

01:00:00 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

00:20:59 -.- 1.7 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)

00:18:51 -.- 1.3 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

00:16:14 -.- 2.7 -.- BAYIRKOY-ALANYA (ANTALYA)