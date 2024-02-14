MHP 52 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP, 33 ilçe ve 19 beldenin belediye başkan adayını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 16'ncı ve son etap olarak adaylıklarının belirlendiğini ifade etti.
Durmaz, bu kapsamda 33 ilçe ve 19 beldede daha adayların belirlendiğini kaydetti.
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