MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 6'sı ilçe 49'u belde olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 15:28
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yazılı açıklama ile adaylıkları kesinleşen 6'sı ilçe, 49'u belde olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha ilan etti.

Durmaz, partinin yetkili kurullarının değerlendirmesi ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde 15'inci etap olarak adayların açıklandığını belirtti.

Buna göre; Elazığ'ın 6 ilçesi ile Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Hakkari, Kars ve Kırklareli'ne bağlı 49 beldenin MHP'den belediye başkan adayı açıklandı.

MHP, 2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için belediye başkan adaylarını 55'er kişilik listeler halinde açıklıyor.


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