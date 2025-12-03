MHP, Barzani’nin ziyaretinde yaşananlar ve Papa’nın ziyareti konusunda AKP ile açıktan ters düştü: Cumhur'un çelişkileri gizlenemiyor

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşülmesi konusunda ters düştükleri kamuoyuna yansıyan Cumhur iktidarı ortakları arasında oluşan yeni sorunlar artık gizlenemiyor. MHP, ilk önce Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyaretine tepki gösterdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, eski Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani’nin korumalarının uzun namlulu silahlarla Şırnak’a girmesine izin verilmesini sert eleştirdi.

Papa ziyaretine tepkileri, Bahçeli değil, Semih Yalçın dile getirdi. Kendisi Osmanlı dönemini anlatan filmin yönetmenini arayarak üstü örtülü mesaj verdi. Barzani’nin korumaları konusunda ise doğrudan yorum yaptı. Ancak sorumlular hakkında bir değerlendirmede bulunmadı. Barzani’nin ziyaretinde AKP’li Şırnak Belediye Başkanı, AKP milletvekili ve Vali bulundu.

MHP, eski Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani’nin ziyaretinde yaşananlar ve Papa XIV. Leo ziyareti konusunda AKP ile açıktan ters düştü. Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşülmesi konusunda ters düştükleri kamuoyuna yansıyan Cumhur iktidarı ortakları arasında oluşan yeni sorunlar artık gizlenemiyor. MHP, ilk önce Papa’nın Türkiye ziyaretine tepki gösterdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın dile getirdi. Yalçın, Osmanlı dönemini anlatan filmin yönetmenini arayarak üstü örtülü mesaj verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise önceki gün MHP’ye yakınlığıyla bilinen yayın organı TÜRKGÜN Gazetesi’ne verdiği röportajdaki satır araları, Cumhur İttifakı’nın içinde uzun zamandır kaynayan fakat üstü örtülen krizleri gün yüzüne çıkardı.

AKP’YE AÇIKTAN AYAR

Eski Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani’nin ziyaretini çok sert eleştiren Bahçeli’nin ifadeleri, sadece bir değerlendirme değil; AKP’ye açık ayar, hatta uyarı notu olarak okunuyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan, AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve AKP’li Şırnak Valisi Birol Ekici’nin de yer aldığı etkinlik kapsamında Barzani’nin korumalarının uzun namlulu silahlarla Şırnak’a girmesine izin verilmesine ilişkin çok sert konuşan Bahçeli, hem terör örgütü PKK’ye hem de AKP’ye net mesajlar verdi. MHP liderinin sözleri, kulislerde “AKP’ye açık ayar”, hatta “ittifakta yol ayrımının ilanı” olarak yorumlanıyor.

‘BAHÇELİ ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI BİLE YAPABİLİR’

Bahçeli’nin “Geldiğimiz bu aşamada vaki hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir. Herkes bundan sonraki hesabını buna muvafık yapmak durumundadır” ifadeleri, AKP’ye doğrudan bir uyarı olarak değerlendirildi. Kulislerdeki yorum: “Süreçte en ufak aksama olursa sorumlusu AKP’dir.”

Edinilen bilgilere göre MHP’nin mesajı çok net: “Aksama olursa siyasi faturayı AKP öder.”

Görüştüğümüz bazı AKP’liler, Bahçeli’nin dili için “her zamanki tehdit tonu” değerlendirmesini yaparken; bazı isimler ise çok daha endişeli... “Bahçeli erken seçim çağrısı bile yapabilir. Her an her şeyi yapabilir” yorumunu yapan AKP’li kurmaylar, MHP’nin “tereddüde tahammülümüz yok” tutumunun AKP içinde tedirginlik yarattığını ifade ediyor.

‘SÜREÇ KARŞITLARINI DEVLETE DİRENİŞLE SUÇLADI’

Bahçeli’nin bir başka dikkat çekici sözleri ise şöyle:

“Türkiye’miz hiç olmadığı kadar dirençli ve güvenli seviyededir. Bu seviyeyi heba etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavırlar millete ve devlete karşı duruştur.”

MHP lideri, açılım sürecine karşı çıkanları “devlete karşı direniş” ile suçlayarak, sürecin eleştirilerini kriminalize eden sert bir çizgi ortaya koyuyor. Bu ifadeler, Ankara’da “sürece koşulsuz sadakat dayatması” şeklinde değerlendiriliyor. AKP’li bazı isimler de bu yaklaşımın “antidemokratik” olduğunu dile getiriyorlar.

PKK'YE MESAJIN ALTINDA NE VAR?

Bahçeli, KCK Eşbaşkanı Bese Hozat’ın açıklamalarına yönelik ise şu ifadeleri kullandı:

“Terör örgütü mensubu, 11 Temmuz’da silahlarını yakan grubun en önündeydi. 24 Kasım’da İmralı’ya gidişin hemen ardından konuştu. İmralı’ya sadakatleri esas olmalıdır. KCK’nın ifadeleri Siyonist-Emperyalist yapılara hizmetkârlıktır. Bayramlık ağzımızı açtırmasınlar.”

Bu sözler, “MHP, PKK’ye de mesaj veriyor” değerlendiriliyor. Ancak, Bahçeli’nin söz konusu ifadeleri, MHP’nin açılım sürecinde kaybettiği tabanını yeniden konsolide etmek için kurduğu siyasi cümleler olarak da yorumlanıyor.

İYİ PARTİ’Yİ DE HEDEF ALDI

Bahçeli’nin şu sözleri İYİ Parti’ye yönelik yeni bir hedef alma olarak yorumlandı:

“Bir yanda terör örgütünün çarpıtmaları, diğer yanda sözde milliyetçi çevrelerin ezberleri aynı paydada birleşmiştir.”

“İYİ Parti’yi PKK ile aynı potada gösteriyor” değerlendirmesinde bulunan kaynaklar, bu ifadelerin muhalefeti hedef alırken AKP’ye de “müttefiklik sınırlarını anımsatma” niteliği taşıdığını söylüyor.

‘BEDELİNİ HERKES ÖDER’

Barzani’nin Mela Ciziri sempozyumuna katılmasına doğrudan itiraz etmeyen Bahçeli, ancak Şırnak’ta yaşanan “uzun namlulu silahlı Barzani korumaları” görüntülerine çok sert çıkarak şunları söyledi:

“Vatan toprağımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla dolaşması tek kelimeyle rezalettir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğine saldırıdır. Misafire kapımız açıktır ama kuşku uyandıran hiçbir muameleye geçit vermeyiz.”

Bu ifadeler de kulislerde “Bu, AKP’ye çekilmiş net bir resttir” şeklinde yorumlanıyor. Ankara kulislerine göre, bu çıkış “bardağı taşıran hamle” oldu. Bir MHP yöneticisi ise “Bu süreç bizim çizgimizde olmazsa, bedelini herkes öder” ifadelerini kullandı.

AKP’DE DERİN PANİK, MİLLİYETÇİ TABAN KAYBI KORKUSU

AKP cephesinde de durum oldukça karışık. Edinilen bilgilere göre parti yönetimi, sürecin adının bile geçmesinin tabanda büyük rahatsızlık yarattığını Erdoğan’a raporluyor. Bir AKP kurmayı durumu şöyle özetledi:

“MHP’nin sertleşmesi bizi duvara sıkıştırıyor. Biz süreci mümkün olduğunca gizli yürütmek istiyoruz, Bahçeli ise her çıkışıyla bunu imkânsız hale getiriyor.”

Özellikle milliyetçi seçmenin uzaklaşması ihtimali, AKP’de alarm zillerinin çalmasına neden oluyor.

‘DARBE MEKANİĞİ’ İDDİASI VE BAHÇELİ’NİN YANITI

Bahçeli, röportajda MHP içinde “darbe hazırlığı” yapıldığı iddiasına yönelik de “Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa MHP içinden darbe yapılacakmış. Milliyetçi-ülkücü hareket’ten nasıl darbeci çıkar, gülümseyerek düşündüm” dedi. AKP bu sözleri “Sürece karşı değiliz, ama kontrolü size bırakmayız” şeklinde okuyor. Bu okuma, ittifak içindeki güç mücadelesinin boyutlarını gösteriyor.

BUZ KIRILDI!

Ankara’da hakim kanaat net: Erdoğan ve Bahçeli aynı süreci konuşuyor ama tamamen farklı hedeflere sahip. Erdoğan, uluslararası dengeler ve seçim stratejisi gereği kontrollü bir yumuşama arayışında. Bahçeli ise süreci kendi hattından çıkarmayan, AKP’yi sürekli sınırlayan bir pozisyon alıyor. Kulislerde ortak görüş şu:

“Buz kırıldı. Bundan sonrası ya yeni bir güç dengesi ya da ittifakta yeni bir kriz.”