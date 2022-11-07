MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcısı Lokman Karagöz, ağabeyi tarafından öldürüldü

07 Kasım 2022 Pazartesi, 19:02

Olay, Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi İstiklal Caddesinde üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Harun Karagöz, cadde üzerinde kardeşi Lokman Karagöz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Harun Karagöz, yanında bulunan tabancayla kardeşi Lokman Karagöz'e ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lokman Karagöz, Çumra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan Lokman Karagöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası çevrede inceleme yapan polis ekipleri kaçan cinayet zanlısı Harun Karagöz'ün yakalanması için çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden Lokman Karagöz'ün MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi.