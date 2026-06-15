MHP’de büyük yeniden yapılanma: Sırada 59 il teşkilatı var

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifasının ardından partide başlayan tasfiye süreci yeni bir aşamaya geçti. İlk günlerde yalnızca Yönter’e yakın isimlerin ve teşkilatların hedef alındığı değerlendirilen süreç, parti yönetiminin kongre takvimini açıklamasıyla birlikte çok daha kapsamlı bir yeniden yapılanma operasyonuna dönüştü. MHP’de 6 Nisan 2026 tarihinde İstanbul İl Teşkilatı’nın feshedilmesiyle başlayan süreçte bugüne kadar İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak, Kocaeli, Manisa, Adana ve Adıyaman olmak üzere toplam 22 il teşkilatı feshedilerek, genel merkezden yeni başkanlar atandı. Böylece yaklaşık iki ay içinde partinin dörtte birine yakın il teşkilatı yeniden yapılandırma sürecine girmiş oldu.

SENARYO DEĞİŞTİ

Yönter’in istifasının ardından Ankara kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, sürecin ağırlıklı olarak Yönter’e yakın kadroların tasfiyesiyle sınırlı kalacağı öne sürülüyordu. Hatta parti içindeki ilk beklenti, yalnızca belirli il başkanları ve yöneticiler üzerinde operasyon yapılması yönündeydi. Ancak MHP yönetiminin açıkladığı kongre takvimi bu değerlendirmeleri değiştirdi. Parti, ilçe ve il kongrelerini kapsayan yeni süreci başlatırken, 15. Olağan Büyük Kurultay’ın da 7 Mart 2027 tarihinde yapılacağını duyurdu. Bu takvimin ardından kulislerde konuşulan yeni senaryo ise çok daha kapsamlı bir değişime işaret ediyor. Parti kaynaklarına göre ilçe kongreleri tamamlanıncaya kadar kalan 59 il teşkilatının tamamının feshedilmiş olması bekleniyor. Böylece MHP’nin büyük kurultaya giderken teşkilat yapısını baştan aşağı yenileyeceği ifade ediliyor.

‘GENEL MERKEZDEN ATANANLAR DA KALICI OLMAYABİLİR’

Feshedilen illerde göreve getirilen geçici il başkanlarının da süreç sonunda görevlerini koruyup koruyamayacağı belirsizliğini koruyor. Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre, genel merkez tarafından atanan isimlerin önemli bir bölümü il kongrelerinde yeniden değiştirilebilir. Bu nedenle mevcut operasyonun yalnızca görevden almalarla sınırlı olmadığı, aynı zamanda teşkilatların siyasi ve idari açıdan yeniden dizayn edilmesini hedeflediği belirtiliyor. Parti yönetiminin kurultaya mümkün olduğunca yenilenmiş ve merkezle daha uyumlu bir teşkilat yapısıyla gitmek istediği ifade ediliyor.

SIRADA GENEL MERKEZ Mİ VAR?

MHP kulislerinde konuşulan bir diğer iddia ise teşkilatlardaki dönüşüm tamamlandıktan sonra değişim sürecinin genel merkeze taşınacağı yönünde. Parti içindeki bazı değerlendirmelerde, il ve ilçe teşkilatlarının yeniden yapılandırılmasının ardından genel merkez yönetiminde de yeni adımların gelebileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda Semih Yalçın’ın genel başkan yardımcılığı koltuğundan olabileceği öne sürülüyor.