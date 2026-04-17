MHP’de iç hesaplaşma dönemi! Tasfiye rüzgarı sürüyor...

MHP’de, Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in görevden ayrılmasıyla birlikte Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla başlatılan kapsamlı tasfiye rüzgârı dalga dalga tüm teşkilatlara yayılıyor. Yönter’in genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etmesinin ardından Ankara kulislerinde konuşulan “Bahçeli sonrası liderlik hesabı” iddiaları, MHP’de parti içi hesaplaşma dönemini beraberinde getirdi. Bahçeli’nin talimatıyla İstanbul İl Başkanlığı ile birlikte 39 ilçe teşkilatı feshedilmişti. Gazetemiz Cumhuriyet, söz konusu fesihlerin ardından Ankara, İzmir, Samsun, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Trabzon, Tekirdağ ve Mersin’deki teşkilatlar için de düğmeye basıldığını ve ilk sırada Kütahya’nın yer aldığını gündeme taşımıştı.

‘FİŞİ ÇEKİLEN’ İLK TEŞKİLAT KÜTAHYA

Yönter’e yakınlığıyla bilinen kadroların tasfiye sürecinde İstanbul’dan sonra “fişi çekilen” ilk teşkilat Kütahya oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “MHP Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, MHP Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır” sözleriyle feshi duyurdu.

ADINA POSTER AÇIYORLARDI

Kütahya’nın ardından Eskişehir ve Kars teşkilatlarının da feshi Yalçın tarafından açıklandı. Eskişehir il başkanlığına Ayhan Sezer, Kars’a ise Ali Okyay atandı. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre Kütahya, Eskişehir ve Bilecik teşkilatları Yönter için büyük önem taşıyordu. Söz konusu teşkilatlarda Yönter için büyük posterler açıldığı belirtiliyor. Kars teşkilatının ise Yönter’e en bağlı teşkilatlardan biri olduğu kaydediliyor.

İLÇELER İÇİN UMUT SÜRÜYOR

Tüm bu gelişmeler sürerken feshi gerçekleşen teşkilatlarda Yönter kanadında ilçeler için umut sürüyor. İlçe teşkilatlarının feshedilmemesi, Yönter’e yakın kadrolarda “İlçeleri kurtarabilir miyiz?” yorumlarına neden oldu.

SIRADA BİLECİK VAR

Son fesihlerin ardından ise sıradaki ilin Bilecik olduğu kaydediliyor. Bilecik’in feshinin en geç 1-2 gün içinde açıklanacağı iddia ediliyor. Bilecik’ten sonra ise Çanakkale, Trabzon ve Tekirdağ’ın neşterleneceği; daha sonra da peyderpey ve “yumuşatılmış” bir şekilde Ankara, İzmir, Samsun, Muğla, Mersin ve Gaziantep’te fesih sürecinin işletileceği ifade ediliyor.

YALÇIN DA KESİK YİYECEK Mİ?

Yönter’in teşkilatlardaki yapılanmasında Semih Yalçın’ın desteğini aldığı yönünde iddialar da kulislerde konuşuluyor. Yönter’e yakın olduğu öne sürülen teşkilat atamalarının önemli bir bölümünün geçmişte bizzat Yalçın tarafından yapıldığı ve bu nedenle görevden alma sürecinin Yalçın üzerinden yürütüldüğüne ilişkin değerlendirmeleri de gazetemiz gündeme taşımıştı. Söz konusu tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından Semih Yalçın’ın da Bahçeli tarafından “neşterlenecek” isimlerden biri olabileceği güçlü bir iddia olarak dile getiriliyor.

GÖZLER YENİ GÖREVDEN ALMALARDA

Parti içindeki bu hareketlilik, Bahçeli sonrası döneme ilişkin tartışmaların giderek daha görünür hale geldiğine işaret ederken; MHP’de ilerleyen günlerde yeni görevden almalar ve kritik atamaların devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.