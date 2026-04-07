MHP’de kritik kırılma: İstanbul teşkilatı feshedildi

MHP’de İstanbul merkezli büyük bir tasfiye süreci başladı. Kulislerde öne çıkan en önemli başlıklardan biri ise parti içinde geleceğe yönelik liderlik tartışmalarına ilişkin değerlendirmeler. İstanbul Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in görevden ayrılmasının ardından, partinin İstanbul il teşkilatı ile birlikte 39 ilçe teşkilatı da feshedildi. Kararı kamuoyuna duyuran isim MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın oldu. Yalçın fesih kararının parti tüzüğünün 52 ve 54. maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak 34. madde kapsamında alındığını bildirdi. Yalçın, İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz’ın atandığı da duyurdu.

‘TASFİYE SÜRECİ GENEL MERKEZDEN YÜRÜTÜLDÜ’

Cumhuriyet’in edindiği bilgilerine göre İstanbul’daki bu kapsamlı değişim yalnızca yerel bir teşkilat düzenlemesi değil, doğrudan Genel Merkez iradesiyle yürütülen bir tasfiye süreci olarak değerlendiriliyor. Yönter’in Bahçeli sonrası liderlik hesapları yaptığına yönelik iddialar, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi rahatsız etti. Yönter’in istifa ettirilmesinin arkasındaki nedenin de bu olduğu ifade ediliyor. Yönter’in Bahçeli sonrası hesaplarında Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın desteğinin olduğu da iddialar arasında yer alıyor. Parti kulislerinde konuşulan bir diğer kritik başlık ise İstanbul teşkilatının önemli bir bölümünün Yönter’e yakın bir pozisyon aldığı yönünde. Bu durumun, parti tüzüğü kapsamında “disiplin” çerçevesinde değerlendirildiği ve il ile ilçe teşkilatlarının topyekûn feshedilmesinde etkili olduğu ifade ediliyor. Parti disiplininin korunması ve hiyerarşinin netleştirilmesi amacıyla sert adımlar atıldığı belirtiliyor. Parti kaynakları, Yönter’i destekleyen söz konusu atamaların büyük bölümünün daha önce Semih Yalçın tarafından yapılması nedeniyle, görevden alma sürecinin de aynı isim üzerinden yürütüldüğünü ifade ediyor.

‘YENİ YÖNETİM GEÇİCİ, HEDEF KONGRE’

İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Volkan Yılmaz ve oluşturulacak yeni yönetimin kalıcı olmayacağı, partiyi kongre sürecine taşıyacak geçici bir yapı olacağı belirtiliyor. Bu süreçte teşkilatın yeniden şekillendirilmesi ve Genel Merkez çizgisine uygun kadroların oluşturulması hedefleniyor.

‘SIRADA 7 İL VAR’ İDDİASI

Kulislerde en dikkat çeken iddialardan biri de sürecin İstanbul’la sınırlı kalmayacağı yönünde. Yönter’e destek verdiği öne sürülen 7 il teşkilatının daha mercek altında olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda ilk sırada Kütahya’nın yer aldığı ifade ediliyor. Parti içinde, benzer gerekçelerle yeni fesih ve görevden alma kararlarının gelebileceği konuşuluyor.

‘BAHÇELİ SONRASI HESAP YAPANLARIN BİLETİ KESİLİYOR’

Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, MHP’de “liderlik sonrası” tartışmalarına giren ya da bu yönde konumlandığı düşünülen isimlere yönelik tasfiye sürecinin başladığı yorumları yapılıyor. İstanbul’daki adımın, bu sürecin ilk ve en güçlü hamlesi olduğu ifade edilirken, önümüzdeki günlerde benzer gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

SERTEL SEVİM’DEN ‘LİDERİMİZE BAĞLIYIZ’ MESAJI

Görevden alınan eski MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Sevim, kararı sosyal medya üzerinden duyurduktan sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ile fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Omuzlarımıza yüklenen mukaddes görev bugün itibarıyla son bulmuştur. Liderimizin emrindeyiz.”