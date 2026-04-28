MHP'de 'tasfiye' depremi tam gaz: Ortaca İlçe Başkanı Elvan Yüksel görevden alındı

Yüksel’in yerine Yiğit Çakır atanırken, Dalaman İlçe Başkanlığı görevine ise Mustafa Yorulmaz getirildi.

YENİ İSİMLER ATANDI

MHP Muğla’da geçtiğimiz günlerde Dalaman İlçe Başkanı Fatih Avcı’nın istifasının ardından ilçe yönetimi feshedilmişti. Partide yeni bir gelişme yaşandı.

İl Başkanlığı, Ortaca İlçe Başkanı Elvan Yüksel’in görevinden alındığını duyurdu. Yüksel’in yerine ise Yiğit Çakır’ın, Dalaman İlçe Başkanlığı görevine de Mustafa Yorulmaz’ın atandığı belirtildi.

MHP'DE NELER OLUYOR?

MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından başlayan "tasfiye depremi" sürüyor. MHP, son haftalarda bir bir teşkilatlarını feshederken bunun gerekçesini açıklamıyor.

Fakat yönetimi feshedilen eski MHP İstanbul İl Teşkilatı başkanı Engin Akyüz dahil bazı ilçe başkanları, 27 Mart’ta MHP genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter’e destek vermişti.

TOPLAM 11 İL BAŞKANLIĞI FESHEDİLDİ

Geçen haftalarda MHP İstanbul İl Başkanlığının feshedildiği açıklanmış, yeni kadrolar duyurulmuştu. Ardından Kütahya, Kars, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale Muğla, Ardahan il teşkilatları da feshedildi.

Geçen cuma günü de Bingöl ve Çanakkale'den fesih haberleri geldi.