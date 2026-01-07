MHP'den 'ehliyet affı' çağrısı: 'Olumlu bir adım olacaktır'

50 bin kişinin tahliyesine yol açan infaz düzenlemesinin ardından MHP'den bir af çağrısı daha geldi.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, ehliyeti alıkonulan yurttaşlar için çağrı yaptı. "Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum: Direksiyonu başında alnının teriyle evine ekmek götüren şoför esnafımız bizden bir müjde beklemektedir" dedi.

"OLUMLU BİR ADIM OLACAKTIR"

TBMM'de konuşan Kılıç, "Ölümlü kazaya karışmamış, uyuşturucu veya alkol illetine bulaşmamış, sadece ceza puan dolumu gibi nedenlerle ehliyetine el konulmuş vatandaşlarımız için ehliyet affı gündeme alınmalıdır diyoruz" dedi.

Kılıç, "Ekmek teknesi kapının önünde yatan bu insanların sesini duymak, onları yeniden topluma ve ekonomiye kazandırmak olumlu bir adım olacaktır" ifadelerini kaydetti.