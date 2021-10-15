Eski MHP'li vekil Sinan Oğan cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı
Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. Oğan, "Siyasi ortam olduğunda Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım" ifadelerini kullandı.
Eski MHP Iğdır Milletvekili ve Türkiye Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı Sinan Oğan, Haber Global ekranlarında Saynur Tezel'in sunduğu Kayıt Altında programında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyleyen Oğan, "Siyasi ortam olduğunda Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım" dedi.
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