Bahçeli grup toplantısında Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı

17 Mayıs 2022 Salı, 10:36

Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Türkiyemizin büyümesinden, gelişmesinden rahatsız olanların nasıl bir zillete düştüğü fazla söze hacet bırakmayacak şekilde ortadadır. Her icraata kulp takanlar kafalarına fitne külahı geçirenlerdir.

Bir yanda eser ve millet siyaseti devamlı serpilirken diğer yanda iftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır. Her atılıma, her yatırıma leke sürmek için fırsat kollayanların basiretleri kapanmıştır. Türkiye hak ettiği seviyelere aşama aşama ulaşmaktadır. Zorlu şartlara rağmen ülkemiz dev bir şantiye görüntüsündedir. Ekonomik büyüme yolunda atılan sağlam adımlar umutlarımızı kamçılamaktadır.

14 Mayıs 2022 Cumartesi günü, muazzam bir yatırımın açılışına tanıklık ettik. Rize-Artvin Havalimanı vuslatın sıcaklığını, uzakları yakın ederek takviye edecektir. Bu havalimanı Doğu-Batı üzerinde bir geçiş köprüsü olarak sivrilmiştir. Dedeleri karadan gemi yürüten bir milletin, şanlı ve şerefli mazimizin zincirleme devam ettiğinin göstergesidir. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize-Artvin Havalimanı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Düzenlenen törene katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de gönülden teşekkür ediyorum.

Siyaset yapıyor olmanın bir ahlakı, bir vasfı olmalıdır. Milletimizin haklı gururunu paylaşmaktan korkup saklananlar sevimsizliğin tarafıdır. Sevincimiz aynı değilse acımız nasıl aynı olacaktır. Türkiye hepimizindir. Milletimizin yararına çalışan, üreten, geliştiren, kısacası taş üstüne taş koyan kim olursa olsun şükran duymak hem insani hem de vatandaşlık görevimizdir. Temelsiz sızlanmalar makul ve mantıklı değildir. Zillet ittifakı yıkmaktan, bozmaktan, akıntıya karşı kürek çekmekten başka bugüne kadar ne yapmıştır, neyi önermiştir. Köprü yapılır nefret saçıp sözde yolsuzluktan dert yakınırlar. Türkiye hakim muhalefet zihniyetinin dünyada eşi benzeri yoktur.

Zillet ittifakı sert bir kayaya çarpmış, istikametini ve iradesini kaybetmiştir. Bunlardan hiçbir yol olmayacaktır. Bu düşüncelerinin elbette pek çok gerekçesi vardır. Geçtiğimiz hafta sonu zillet partilerinden birisinin başkanı çıkmış 'Her şeyi cümbür cemaat değiştireceğiz' diye konuşmuş. Allah fırsat vermesin, bunlar değiştirse değiştirse parti değiştirirler. Bunun dışında bir şeyi değiştirmeye Türk milleti icazet vermez, vermeyecektir. Çarpık bir zihniyetin iktidar ruhsatını alması mümkün değildir.

KAFTANCIOĞLU AÇIKLAMASI

Bizim doğrudan muhatabımız kriminal vaka haline gelmiş il başkanı değildir. Türk yargısı hükmünü vermiş, bu konu kapanmıştır. CHP'nin İstanbul İl Başkanı özellikle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ne seri katil demiş, Cumhurbaşkanına hakaret ederek suç işlemiştir. Zanlının 3 ayrı suçtan aldığı hapis cezaları, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştır. CHP Genel Başkanı, bize açık açık söylemelidir. Türk Devleti'ne seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Sayın Kılıçdaroğlu, susma, saklanma, devlete seri katil demek namertliktir diyecek dirayeti göster. Yaparsan eyvallah, yapmazsan bu ihanete, bu suça sen de ortak sayılırsın. Şerefsiz bühtanın sen de faili olmaktan kurtulamazsın.

Siyasi ve fikri görüş ayrılıkları ortak milli ve manevi değerlerde kenetlenmenin önünde engel teşkil etmemelidir. Siyaset yapıyor olmanın bir ahlakı olmalıdır. Sevincimiz aynı değilse sorarım size acımız nasıl aynı olacaktır. İncir kabuğunu doldurmayan bayağı eleştiriler ahlaki değildir. Zillet İttifakı yıkmaktan, bozmaktan, yozlaştırmaktan başka bugüne ne yapmış, ne önermiş, ne söylemiştir?

Kılıçdaroğlu, zulme son vereceklerini iddia etmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu şimdi iyi dinle; bebek katilinin posterleri altında konser veren sözde şarkıcı müsveddelerine sahip çıkmak zulmün ta kendisidir. Zulüm devlete katil demektir, zalim ise buna ses çıkarmayan alçaktır. Sayın Kılıçdaroğlu zalimi görmek istersen, abartısız ifade ediyorum ki Türkiye düşmanlarıyla çekildiği aile fotoğraflarına, aldığın talimat listelerine dikkatle bakman yeterlidir. Türk milletinin her ferdi onurludur, saygındır. CHP'nin İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmıştır. Bu kapsamda kesinleşen ceza 1 yıldan fazla olduğu için tartışmaya mahal kalmamıştır. Kim suç işlemişse bunun bedeline katlanmak durumundadır. Tunceli'de HDP'li bir milletvekilinin polisimize taş atması da suçtur. Herkes haddini bilsin, hukukun sınırlarını zorlamaya asla heves etmesin, bunu aklından dahi geçirmesin. Bu devlet sokakta bulunmadı, hiçbir vatan evladı zillete boyun eğmeyecektir.

MHP bu şuurla, bu inanışla 2023 yılının haziran ayında yapılacak seçime hazırlanmaktadır. Hainlere Türkiye'yi bırakmayacağız. Ne efendi olacağız ne de uşak.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen çatışma ortamının tehlikeli sonuçlara kapı açtığı her türlü izahtan varestedir. Silahların susması, akan kanın durması, müzakere masasında görüşülen konu başlıkları üzerinde mutabakat sağlanması tüm aktörlerin çıkarınadır. Ukrayna savaşını körükleyen devletlerin ve uluslararası kuruluşların varlığı da gizlenemez durumdadır. Adeta bir dünya savaşının test sürüşü yapılmaktadır. Bize göre gidişat normal, hayra alamet değildir.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ADAYLIĞI

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasıyla ilgili süreçlerin başlaması savaşın etkisinin küreselleşmesine yol açabilecektir. NATO, 1949 tarihinde kurulduğunda 12 üyesi bulunurken şu anki üye ülke sayısı 30'dur. Rusya'nın itirazlarından birisi NATO'nun doğuya genişleme stratejisidir. MHP, NATO'nun genişleme ve doğuya açılma stratejisini oldukça mahsurlu değerlendirmektedir. Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya alınması savaşın uzaması ve daha geniş coğrafyaya yayılması demektir. Finlandiya ve İsveç'in Türkiye düşmanlarına nasıl kucak açtığı bilinmektedir. Kimse bize hikaye anlatmasın, Viking mantığı vandal mantığıdır. Yüce kitabımız Kuran'ı yakanların bize laf yetiştirmeye ne yüzleri olacak ne de yürekleri yetecektir.

Terör örgütleriyle silah çatanların sözüne nasıl güvenelim? İttifaklarına hangi mantıkla itibar edelim? Hazırlık süreci bir bakıma tehditler, Batı Avrupa'dan süpürme sinsiliğinden başka bir şey değildir. Batı Avrupa'ya yüklenen ağırlık kuzeye kaydırılacaktır. Bu itibarla MHP, Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliğini zamansız, gereksiz ve yersiz olarak değerlendirmekte ve soğuk bakmaktadır.

ABD TEPKİSİ

F-16 savaş uçakları konusunda somut bir gelişme yoktur, üstelik ABD, PKK/YPG'ye inatla destek vermeyi sürdürmektedir. Biden yönetimi geçtiğimiz hafta ABD'nin PKK/YPG'ye Suriye'de işgal ettiği bölgelere yatırım yapmalarının önünü açmıştır. Bu şu demektir, ABD, yani müttefikimiz; Türkiye'ye yaptırım uygularken terör örgütlerini bundan muaf tutmuştur. Bu kifayetsizlik meşru mudur?"